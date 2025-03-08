Победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая разошлась с любимым

Модель и блогер Екатерина Лозовицкая сообщила, что больше не вместе со своим бойфрендом Владимиром. Пара состояла в отношениях около двух лет.

Екатерина Лозовицкая сообщила о расставании на своей странице в инстаграме, пишет 24 Канал. Она поблагодарила бывшего партнера за "заботу, любовь и тепло".

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Победительница "Холостяка" поделилась, что рядом с этим человеком поняла, каким может быть отношение к женщине, и как выглядят здоровые отношения.

Это были прекрасные два года. Мы прошли очень много всего бок о бок. Мы родные люди. Однако, к сожалению, иногда пути расходятся, и никто в этом не виноват. Так случилось и в нашем случае. Между нами нет грязи, обид или измен. Между нами есть уважение, благодарность и желание невероятного счастья друг другу,

– поделилась Екатерина Лозовицкая.

Модель добавила, что сейчас переживает не лучшие эмоции. Она поблагодарила подписчиков за то, что уважали ее молчание.



Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / Фото из инстаграма Екатерины Лозовицкой

К слову, другая участница "Холостяка-12" сообщила, что выходит замуж. Александра Погорелова в декабре 2024 года обручилась с любимым.

Личная жизнь Екатерины Лозовицкой