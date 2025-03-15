От лирики о любви до рока о войне: 10 украинских премьер, которые нельзя пропустить

Когда природа просыпается от зимнего сна, украинская музыкальная сцена также расцветает новыми красками.

Так, Show 24 собрал самые интересные музыкальные премьеры, как от уже любимых исполнителей, так и новых артистов. Релизы рассказывают о любви и войне, мечтах и разочаровании, прошлом и будущем – все то, чем живет наша страна сегодня.

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Dima PROKOPOV – "Город засыпает"

Лирическая песня о завершенной истории любви и воспоминаниях, которые остаются с нами, когда все вокруг затихает. По словам Дмитрия, эта композиция рассказывает о моментах ночного одиночества, когда человек прокручивает в голове невысказанные слова и невыполненные обещания.

Dima PROKOPOV – "Город засыпает": смотрите видео онлайн

BALSAM – "Путь"

Философский трек о внутренней борьбе и поиске света в темноте. Сам BALSAM описывает работу как глубоко личное размышление о моральном выборе, совести и поиске правильного пути в жизни. Композиция пронизана тревогой и попытками найти истину в хаотичном мире.

BALSAM – "Путь": смотрите видео онлайн

Геля Зозуля – "Паприка"

Сингл о периоде познания человека и желании открыть его сокровенные стороны. Автор завуалировала свои мысли в присущем ей стиле французского нуара. Песня побуждает к размышлениям о любви, риске, внутренней силе и борьбе за свои чувства, призывая слушателей быть собой, а не подстраиваться под социальные ожидания.

Геля Зозуля – "Паприка": смотрите видео онлайн

O.Torvald – "Стереть Февраль"

Новый трек популярной рок-группы стал метафорой неприятного периода, который длится для украинцев уже три года. Композиция символизирует стремление к весне как символу жизни, победы и новых начинаний. По словам лидера бэнда Жени Галича, весенний период всегда был для него самым продуктивным, когда появляются силы для новых свершений.

O.Torvald – "Стереть Февраль": смотрите видео онлайн

Макс Барских – Stomach Butterfly

Первая песня из нового англоязычного альбома исполнителя. Идея создания англоязычных композиций появилась во время зарубежных благотворительных туров певца. По словам Барских, песня Stomach Butterfies – послание для тех, кто способен почувствовать настоящую искренность слова и нежность музыки, вдохновлена несокрушимым духом украинцев.

Макс Барских – Stomach Butterfies: смотрите видео онлайн

Dakh Daughters – Pandora's Box

Первый релиз из нового альбома фрик-кабаре группы – острая, бескомпромиссная песня о событиях, формирующих современный геополитический ландшафт: диктатуру, пропаганду, иллюзию свободы. Трек погружает в реальность, где открытый Россией "ящик Пандоры" выпустил в мир кровавую агрессию и деградацию общества. Участницы группы отмечают важность донести до мирового слушателя, что война против Украины – это вызов для всего демократического мира.

Dakh Daughters – Pandora's Box: смотрите видео онлайн

Палиндром – "На Кульпаркове"

Третий сингл из будущего альбома "Машина для трансляции снов" львовского исполнителя Степана Бурбана. Композиция представлена как аудиовизуальная прогулка районами Львова, передающая атмосферу города 2000-х годов. Автор называет ее ностальгией по времени, "когда можно было не ходить на работу и тратить родительские деньги в рандомных местах".

Палиндром – "На Кульпаркове": смотрите видео онлайн

ДК Энергетик – "Колокол"

Первый релиз группы после участия в национальном отборе на Евровидение. Песня раскрывает контраст между легкостью восприятия жизни как сплошных совпадений и тяжестью разлуки с людьми, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни и сформировали нас как личностей.

ДК Энергетик – "Колокол": смотрите видео онлайн

Vlad Darwin и Денис Грищук – "3 Попытки"

Композиция о молодежи, мечтах и жизненном пути, исполнена в дуэте с победителем "Черноморских игр 2023" Денисом Грищуком. По словам Vlad Darwin, это диалог между двумя поколениями мечтателей – теми, кто только начинает свой путь, и теми, кто уже поднимался после многих падений. Песня вдохновляет и напоминает, что возраст не имеет значения – главное никогда не сдаваться.

Vlad Darwin и Denys Hryshchuk – "3 Попытки": смотрите видео онлайн

IVAN LIULENOV и DAMNITSKYI – "Техно"

Певец и комик представили свой новый клип на песню "Техно", который погружает в атмосферу юношеских дискотек. "Техно" – песня, в которой простыми словами описывается любовь.

Клип "Техно" в поддержку сбора для закупки оборудования для подразделения "Крылья" ГУР МО Украины,

– отметили музыканты.

IVAN LIULENOV и DAMNITSKYI – "Техно": смотрите видео онлайн

Напомним, недавно Надя Дорофеева также выпустила новую песню "Добавьте света".