На фронте погиб харьковский художник и поэт Сергей Науменко
- Харьковский художник и поэт Сергей Науменко, который служил в ВСУ, погиб на фронте.
- Прощание с ним состоится 15 ноября в селе Долгий Войнилов на Львовщине.
На войне погиб харьковский поэт и художник Сергей Науменко. Он присоединился к ВСУ в 2023 году.
Об этом сообщило сообщество "Литературного SLAM", передает 24 Канал.
Что известно о гибели Сергея Науменко?
Харьковский художник и поэт Сергей Науменко, который последние годы служил в рядах Вооруженных сил Украины, погиб на фронте.
Сегодня стало известно, что ушел из жизни наш друг и настоящая легенда слэма – Сергей Науменко. В это до сих пор не верится, кажется будто это просто очередная артистическая выходка от него, перфоманс, художественный акт. Еще пару минут и появится сообщение, что с ним все хорошо. Что вот он запланирует видеочат в чате слэма, сбросит свое произведение, напишет о встрече,
– говорится в заметке.
Науменко поступил в ВСУ в 2023 году. Участвовал в контрнаступлении на запорожском направлении. Был ранен.
Прощание с военным состоится 15 ноября в 13:00 в селе Долгий Войнилов на Львовщине.
Каких еще людей Украина недавно потеряла на войне?
12 ноября в Донецкой области во время минометного обстрела погиб Дмитрий Палий, 26-летний полицейский из Житомирской области. Он служил в батальоне полиции особого назначения и был старшим сержантом полиции.
Украинский дзюдоист Андрей Сиробаба погиб 29 октября 2025 года во время боевого задания возле села Грековка Луганской области. Сиробаба был учеником отделения дзюдо и имел звание кандидата в мастера спорта Украины.