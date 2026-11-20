Датская полиция сорвала планы российских спецслужб и предотвратила покушение на рэпера Kyivstoner. Правоохранители задержали двух вооруженных мужчин, которые должны были убить артиста перед его выступлением в Шарлоттенлунде.

Местные правоохранительные органы арестовали двух граждан Дании, которые планировали убить исполнителя по заказу России, сообщает местное медиа DR. Спецоперация прошла в районе Геллеруп, где подозреваемых задержали прямо в автомобиле с целым арсеналом оружия.

Вместе с ними находились еще двое мужчин, однако им пока не предъявили официальных обвинений в попытке ликвидации украинца. Сами же фигуранты дела категорически отрицают свою вину в суде.



Kyivstoner хотели убить в Дании по заказу РФ / Фото из инстаграма kyivstoner

Покушение должно было состояться 25 сентября, когда рэпер планировал выйти на сцену концертной площадки Skovridderkroen в Шарлоттенлунде. В итоге мероприятие пришлось срочно отменить ради безопасности звезды. Тогда артист связался с подписчиками в своем инстаграме и объяснил ситуацию.

Разведывательная служба запретила нам провести концерт,

– заявил рэпер.

Как сообщает DR, накануне лидеры парламентских партий провели секретную встречу в Министерстве юстиции, где им представили закрытую информацию по этому делу. Продолжение истории ожидается в пятницу в 16:00, когда перед журналистами выступят руководитель Полицейской разведывательной службы (PET) Расмус Киффер-Кристенсен и глава Национальной полиции Лассе Бое. Совместный брифинг силовиков будет посвящен "изменениям в ситуации с угрозами, связанными с Россией".

Это уже не первая попытка российских спецслужб добраться до исполнителя. Еще в августе польское Агентство внутренней безопасности задержало россиянина, который готовил убийство гражданина Украины и США. Тогда местные СМИ также сообщали, что главной мишенью киллера был именно Kyivstoner.

Ранее ФСБ обвиняла Kyivstoner в подготовке диверсии в РФ, на что рэпер эмоционально отреагировал.