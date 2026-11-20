Місцеві правоохоронці заарештували двох громадян Данії, які планували вбити виконавця на замовлення Росії, повідомляє місцеве медіа DR. Спецоперація пройшла в районі Геллеруп, де підозрюваних схопили просто в автомобілі з цілим арсеналом зброї.

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Разом із ними перебували ще двоє чоловіків, проте їм офіційних звинувачень у спробі ліквідації українця поки не висунули. Самі ж фігуранти справи категорично заперечують свою провину перед судом.

Kyivstoner хотіли вбити у Данії на замовлення РФ / Фото з інстаграму kyivstoner

Замах мав відбутися 25 вересня, коли репер планував вийти на сцену концертного майданчика Skovridderkroen у Шарлоттенлунді. Зрештою захід довелося терміново скасувати заради безпеки зірки. Тоді артист вийшов на зв'язок із підписниками у своєму інстаграмі та пояснив ситуацію.

Розвідувальна служба заборонила нам провести концерт– заявив репер.

Як повідомляє DR, напередодні керівники парламентських партій провели таємну зустріч у Міністерстві юстиції, де їм представили закриту інформацію щодо цієї справи. Продовження історії очікується у п’ятницю о 16:00, коли перед журналістами виступлять керівник Поліцейської розвідувальної служби (PET) Расмус Кіффер-Крістенсен і глава Національної поліції Лассе Боє. Спільний брифінг силовиків стосуватиметься "змін у ситуації із загрозами, пов’язаними з Росією".

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Це вже не перша спроба російських спецслужб дістатися до виконавця. Ще в серпні польське Агентство внутрішньої безпеки затримало росіянина, який готував вбивство громадянина України та США. Тоді місцеві медіа також повідомляли, що головною мішенню кілера був саме Kyivstoner.

Раніше ФСБ закидала Kyivstoner підготовку диверсії в РФ, на що репер емоційно відреагував.