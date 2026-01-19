Требовал 75 тысяч долларов за видео: полиция задержала мужчину, который шантажировал Елену Тополю
- Национальная полиция Украины задержала 23-летнего киевлянина, который шантажировал певицу Елену Тополю, угрожая обнародовать конфиденциальную информацию.
- Ему грозит до 12 лет лишения свободы по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).
Национальная полиция Украины задержала мужчину, который требовал деньги от украинской певицы. Он шантажировал знаменитость, угрожая обнародовать конфиденциальную информацию.
Стало известно, какое наказание ему грозит. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Нацполиции.
Так, правоохранители задержали 23-летнего киевлянина, который располагал материалами, которые могут скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичную плоскость, он требовал деньги. Его задержали оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи полиции Киевской области.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Также продолжаются следственные действия для установления других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.
По этой статье предусмотрено наказание – до 12 лет лишения свободы.
Кто из украинских певиц жаловался на шантаж?
- 19 января такое заявление сделала певица Елена Тополя. Оказывается, 10 января она получила сообщение с требованием перевести примерно 75 тысяч долларов и угрозами опубликовать интимные видео. Злоумышленники пытались давить на артистку через родных.
- После этого Елена Тополя обратилась в правоохранительные органы.
- В своих инстаграм-сторис артистка подтвердила, что Национальная полиция Украины задержала вымогателя по ее делу о шантаже.