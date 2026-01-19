Требовал 75 тысяч долларов за видео: полиция задержала мужчину, который шантажировал Елену Тополю

Национальная полиция Украины задержала мужчину, который требовал деньги от украинской певицы. Он шантажировал знаменитость, угрожая обнародовать конфиденциальную информацию.

Стало известно, какое наказание ему грозит. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Нацполиции.

Так, правоохранители задержали 23-летнего киевлянина, который располагал материалами, которые могут скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичную плоскость, он требовал деньги. Его задержали оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи полиции Киевской области.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Также продолжаются следственные действия для установления других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

По этой статье предусмотрено наказание – до 12 лет лишения свободы.

