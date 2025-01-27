Он проходит через сложные испытания, – экс-супруга Дмитрия Ступки о его жизни в США

Экс-супруга Дмитрия Ступки Полина Логунова рассказала об отношениях с ним и жизни актера в США. Также бизнесвумен призналась, что они с бывшим мужем уехали из Украины не для того, чтобы начать новую семейную жизнь.

По словам женщины, переезд в Америку был еще одним испытанием. Кроме того, там были возможности для ее карьерного роста. Заинтересован был и Дмитрий Ступка, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Габриэлле Массанги.

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Полина Логунова поделилась, что они с экс-супругом не обсуждали то, что переезд в новую страну может улучшить их отношения, в которых уже тогда были определенные проблемы. Несмотря на это, сейчас бывшие супруги хорошо общаются. К тому же бизнесвумен заметила, что Ступка – прекрасный отец.

Что бы у него ни случилось, я его всегда поддержу. И надеюсь, он сделает то же самое. Я в него очень верю и знаю, что у него получится. Он проходит через сложные испытания. Мне кажется, ему сложнее здесь, чем мне. Потому что в Украине он был большим человеком. Вся его семья – знаменитые люди. Он жил в совершенно других условиях,

– рассказала Логунова.

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Полина Логунова о жизни Дмитрия Ступки в США

Экс-супруга Дмитрия Ступки уже дважды эмигрировала. Дело в том, что раньше она переехала в Украину из Беларуси. А вот для актера это новый опыт, поэтому ему гораздо сложнее.

Все равно он хорошо справляется. Он очень позитивный, старается шутить и работает постоянно. Возможно, даже он здесь больше включился в работу, в саморазвитие. Пусть это сложный этап для него, но я горжусь, что он никогда не сдается. Вот это у него, конечно, прекрасная черта,

– отметила бизнесвумен.

По словам Логуновой, в Украине Ступка был более ленивый.

Напомним, что Дмитрий Ступка и Полина Логунова поженились в 2016 году, но впоследствии развелись. Бывшие супруги воспитывают дочь Богдану. Семья переехала в США в 2021 году, где и проживает сейчас.