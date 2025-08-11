9 августа во время выступления белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве один зритель поднял красно-черный флаг УПА с трезубцем, другой – сине-желтое знамя с символом "Идея Нация".

Возмущение после этого выразил депутат от партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий. Он угрожает поклонникам певца заявлением в прокуратуру. Сообщает Show 24 со ссылкой на его пост на платформе X.

Дариуш Матецкий заявил, что обратится в прокуратуру, считая развертывание флагов ОУН-УПА нарушением статьи 256 Уголовного кодекса Польши, которая запрещает пропаганду тоталитарных идеологий.

У вас есть силы кричать на польском стадионе с флагом убийц-геноцидников детей, но у вас нет сил защищать собственную родину? Вон из Польши,

– написал депутат.

Стоит отметить, что красно-черный флаг УПА в Польше официально не запрещен, однако у многих он вызывает противоречивые эмоции из-за сложных страниц общей истории. Во время Второй мировой войны, в 1943-1944 годах, на Волыни и в Галичине произошла так называемая Волынская трагедия – кровавые конфликты между украинцами и поляками. Обе стороны понесли значительные потери, но в Польше особенно помнят о гибели мирных поляков от рук украинских националистов. Именно поэтому символика УПА до сих пор воспринимается там очень болезненно.