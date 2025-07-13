Первый шаг к примирению: помощники Гарри и Чарльза встретились в Лондоне

Старшие помощники короля Чарльза III и принца Гарри встретились в Лондоне на прошлой неделе. Это первый значительный шаг для решения серьезного конфликта между отцом и сыном, который длится уже несколько лет.

Источники сообщили Daily Mail, что встреча помощников Чарльза и Гарри – первый шаг в "процессе сближения", чтобы восстановить отношения герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей. Об этом сообщает Show 24.

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Переговоры между помощником короля и принца состоялись в лондонском частном клубе, который выступает за международную дружбу. Кроме того, Чарльз III является его патроном. Неизвестно, кто именно стал инициатором встречи – отец или сын. Однако, по словам инсайдеров, это сильнейший знак того, что обе стороны стремятся решить конфликт.

Впереди долгий путь, но канал связи впервые за много лет открыт. Не было официальной повестки дня, только непринужденные напитки. Были вещи, о которых хотели поговорить обе стороны,

– сказал источник.

Принца Гарри представляла его главная сотрудница по связям с общественностью Мередит Мейнс, а короля Чарльза III – Тобин Андреа, секретарь по связям с общественностью монарха. Среди присутствующих также был Лиам Магуайр, который руководит PR-командой герцога и герцогини Сассекских в Великобритании.

Интересно, что именно Мередит Мейнс организовала интервью принца для BBC, в котором Гарри сказал, что хочет помириться с королевской семьей. Говорят, что король также хочет воссоединиться со своим младшим сыном и внуками.

Источник сообщил, что встреча помощников принца и короля – это "первый шаг к примирению между Гарри и его отцом, но по крайней мере этот шаг в правильном направлении".

Сейчас все хотят двигаться дальше и вперед. Наконец настало время для разговоров обеих сторон,

– добавил инсайдер.

Напомним, что отношения между членами британской королевской семьи ухудшились после того, как принц Гарри и Меган Маркл переехали в США и дали скандальное интервью Опре Уинфри в 2021 году.