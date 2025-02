"Время и Стекло", "Потап и Настя" и другие: звезды, которые были популярны 10 лет назад

"Время и Стекло", "Потап и Настя", Quest Pistols Show, Макс Барских – коллективы и артисты, которые были безумно популярными десять лет назад. Многие именно под их песни провели свою молодость, в частности танцевали под эти треки на дискотеках, а также включали их в машине, когда ехали жарить шашлыки на природе.

Сейчас их творчество изменилось, например дуэтов "Время и Стекло" и "Потап и Настя" уже нет. Однако Надя Дорофеева и Позитив продолжают выступать сольно и радовать поклонников премьерами. А вот Потап и Настя Каменских испортили свою репутацию во время полномасштабного вторжения, пишет 24 Канал.

"Время и Стекло"

Группа "Время и Стекло" – первый музыкальный проект продюсерского центра MOZGI Entertainment, который создали Потап и его бывшая жена Ирина Горовая. Надя Дорофеева и Позитив презентовали свою первую песню в 2010 году, она получила название "Так выпала карта". Однако безумную популярность дуэту принес другой сингл – "Имя 505", который был выпущен весной 2015 года. Сейчас клип имеет более 270 миллионов просмотров на ютубе.

"Время и стекло" – "Имя 505": смотрите видео онлайн

В марте 2020 года группа выпустила клип на песню "Навсегда/Никогда", а вскоре стало известно, что коллектив прекращает свое существование. Дуэт отправился в прощальный тур по Украине, который завершился большим концертом в Киеве. Теперь Надя Дорофеева и Позитив выступают сольно, однако продолжают общаться.

"Время и стекло" – "Навсегда/Никогда": смотрите видео онлайн

Сейчас Надя Дорофеева – одна из самых успешных украинских певиц, которая выпускает хит за хитом. 22 ноября 2024 года она дала свой первый сольный концерт во Дворце Спорта, а уже 12 апреля выступит "на бис".

Карьера Позитива также развивается, однако в последнее время внимание СМИ и поклонников больше приковано к его личной жизни. Дело в том, что в январе этого года стало известно, что у музыканта и его жены, танцовщицы Юлии Сахневич, родилась дочь. Супруги назвали девочку Марией.

Позитив и Юлия Сахневич с дочкой Марией / Фото из инстаграма музыканта

"Потап и Настя"

В течение многих лет дуэт "Потап и Настя" был невероятно популярным. Их сотрудничество началось с песни "Не пара", которая в результате стала одной из самых популярных у коллектива. Среди других хитов есть такие: "Чумачечая весна", "На РаЁне", "Крепкие орешки", "Все пучком", "Стиль собачки", "Бумдиггибай", "Край ми э ривер" и другие.

Ранее их треки звучали на дискотеках по всей Украине, а сейчас Потап в большинстве своем фигурирует в скандалах, из-за чего иногда "достается" и Насте Каменских. В 2017 году они заявили, что ставят дуэт на паузу.

"Потап и Настя" – "Не пара": смотрите видео онлайн

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Потап отсиживается за границей. За это время он попадал в несколько скандалов и потерял любовь украинских фанов. Рэпер окончательно оконфузился, когда дал свое первое большое интервью за три года российскому журналисту Юрию Дудю, из-за чего в очередной раз нарвался на критику.

О Насте Каменских в украинском шоубизнесе сейчас почти не вспоминают. Певица развивает свою карьеру на латиноамериканском рынке, однако значительных успехов пока не добилась.

Quest Pistols Show

Quest Pistols Show – еще одна группа, под песни которой 10 лет назад и раньше люди отрывались на дискотеках. На протяжении 2014 – 2016 годов коллектив выпустил несколько хитов: "Санта Лючия", "Мокрая" (фит с Monatik), "Непохожие". Во время полномасштабного вторжения России против Украины они перевели на украинский язык одни из своих самых популярных песен: "Ты невероятная", "Я твой наркотик", "Он рядом" и выпустили новые: "Сумасшедшая", "Кто мы есть".

QUEST PISTOLS – "Я твой наркотик": смотрите видео онлайн

Макс Барских

Макс Барских – артист, которого слушали миллионы 10 лет назад и который остается популярным и сейчас. Были времена, когда его треки звучали повсюду: "Хочу танцевать", "Подруга ночь", "Давай займемся любовью" и многие другие. Одну из своих самых популярных песен, "Туманы", певец перевел на украинский во время большой войны.

Макс Барских – "Туманы": смотрите видео онлайн

Сейчас Макс Барских продолжает заниматься творчеством и помогает Украине. Однако теперь он поет песни на английском и украинском языках. Интересно, что недавно артист "почистил" свой инстаграм, удалив все сообщения. А на главном фото теперь надпись "I am open too much" ("Я слишком открыт").

Макс Барских удалил сообщения в инстаграме / Скриншот из инстаграма

Конечно, звезд, которые были популярны 10 лет назад, есть еще немало. В материале мы собрали одних из самых известных представителей украинского шоубизнеса того времени, имена которых можно услышать и сейчас.