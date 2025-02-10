Предлагали выступать с Рики Мартином: Потап вспомнил, как потерял контракт на миллионы долларов

Скандальный рэпер Потап в интервью российскому пропагандисту похвастался бывшими успехами. Он вспомнил, как почти подписал контракт с Рики Мартином и Becky G.

Свое первое большое интервью за три года полномасштабной войны Потап решил дать россиянину, пишет 24 Канал. Пока представители страны-агрессора убивают украинцев, для рэпера и продюсера показалось нормальным и "интересным" пойти на такой разговор, хотя в Украине достаточно достойных интервьюеров.

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Потап вспомнил, как пробовал с Настей Каменских "пробиться" на другие рынки. Первая такая попытка не увенчалась успехом, хотя была многообещающей.

Нас дважды отбрасывало от экспансии на другие рынки. Первый – это подписание контрактов в большом туре с Рики Мартином, Becky G, кто-то еще и мы. Мы были Open act, разогрев. Это большой тур по США и, кажется, Мексике и Латинской Америке. За американскую часть нам предлагали 10 миллионов долларов,

– сказал Потап.

По словам рэпера, им заявили, что не могут предложить большую сумму, ведь они – начинающие артисты. Но для Потапа и Каменских это была первая "приличная" сумма.

Продюсер не предоставил доказательств, но заявил, что у него сохранились переписки. Разговор о 10 миллионах был на предконтрактной стадии. Но все разрушила пандемия коронавируса.

"И только мы подписываем контракт, летим в Украину, COVID, приплыли. Все закрылось, никто никуда не поехал", – разочарованно подытожил Потап.