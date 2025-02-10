Своє перше велике інтерв'ю за три роки повномасштабної війни Потап вирішив дати росіянину, пише 24 Канал. Поки представники країни-агресора вбивають українців, для репера й продюсера здалось нормальним та "цікавим" піти на таку розмову, хоч в Україні достатньо гідних інтерв'юерів.

До теми Потап дав інтерв'ю російському журналісту та пропагандисту Дудю

Потап пригадав, як пробував з Настею Каменських "пробитися" на інші ринки. Перша така спроба не увінчалась успіхом, хоч була багатонадійною.

Нас двічі відкидало від експансії на інші ринки. Перший – це підписання контрактів у великому турі з Рікі Мартіном, Becky G, хтось ще і ми. Ми були Open act, розігрів. Це великий тур по США і, здається, Мексиці й Латинській Америці. За американську частину нам пропонували 10 мільйонів доларів,

– сказав Потап.

За словами репера, їм заявили, що не можуть запропонувати більшу суму, адже вони – артисти-початківці. Та для Потапа й Каменських це була перша "пристойна" сума.

Продюсер не надав доказів, але заявив, що в нього збереглися листування. Розмова про 10 мільйонів була на передконтрактній стадії. Але все зруйнувала пандемія коронавірусу.

"І тільки ми підписуємо контракт, летимо в Україну, COVID, припливли. Все закрилось, ніхто нікуди не поїхав", – розчаровано підсумував Потап.