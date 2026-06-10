Мошенники взломали страницу Потапа и выманивают деньги у его подписчиков

Потап, который сейчас живет за границей, стал жертвой мошенников. Его аккаунт в телеграмме взломали.

Об этом артист сообщил в инстаграме. Он показал скриншоты переписки и опубликовал видеообращение к поклонникам, коллегам и близким.

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Алексей Потапенко заявил, что от его имени мошенники рассылают сообщения с просьбой перевести криптовалюту USDT или участвовать в других сомнительных схемах. Он подчеркнул, что никогда не просит деньги у подписчиков, и призвал не реагировать на подозрительные сообщения.

Потап также распространил номер телефона мошеннического аккаунта – +380 68 276 00 57 – и попросил подписчиков жаловаться на него и блокировать.

Потап показал мошеннический аккаунт / Фото из инстаграма

Обращайте внимание на номер телефона аккаунта. Даже если в телеграме отображаются мое имя и фото, но аккаунт привязан к другому номеру – это мошенники,

– написал артист.

Если вы все же перевели средства, Потап посоветовал сохранить все доказательства – скриншот переписки, адреса кошельков и данные транзакций – и обратиться в правоохранительные органы.

Кто еще из звезд становился жертвами мошенников?

Ранее аферисты также взломали аккаунт солиста группы "ТИК" Виктора Бронюка. Мошенники требовали деньги от поклонников артиста. К счастью, ему удалось восстановил контроль над своей страницей.

Наталья Могилевская рассказывала, что мошенники использовали ее имя для продажи билетов на вымышленный детский конкурс талантов, а также распространяли фейковую рекламу лекарств от ее имени. Певица призвала подписчиков не вестись на такие схемы.