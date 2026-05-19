Создал семью и стал сольным певцом: как за годы карьеры изменился Позитив
- Алексей Завгородний, известный как Позитив, начал сольную карьеру под именем POSITIFF после успешных проектов с "Время и Стекло" и Moзgi.
- Личная жизнь Позитива включает брак с Анной Андрейчук, развод в 2021 году, и новый брак с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой в 2024 году родилась дочь.
Много лет Позитив (Алексей Завгородний) был участником многих украинских групп, однако наибольшая популярность к нему пришла в дуэте с Надей Дорофеевой – "Время и Стекло". Интересный факт – сегодня, 19 мая, певец отмечает 37-й день рождения.
По этому случаю 24 Канал предлагает узнать некоторые факты из жизни музыканта и отследить, как за эти годы изменился Алексей Завгородний.
Начнем с того, что Алексей родился в творческой семье. Отец – директор театра, мама – балерина, а дедушка руководил украинским хором имени Григория Веревки. Поэтому ни для кого не станет новостью, что именно это повлияло на будущее Завгороднего.
Когда парню исполнилось 11 лет, то уже тогда он начал сотрудничать с Потапом. В 2004 году Завгородний стал частью коллектива New'z'cool. Одним из самых популярных треков стал "Шьольня", который записали специально к одноименному фильму.
В 2010 году певец объединился с Надей Дорофеевой в группу "Время и Стекло".
За годы существования дуэта у обоих участников менялись стили. Больше всего это влияло на прически и стиль одежды. Через 10 лет существования Надя и Алексей объявили о распаде. Каждый из артистов пошел собственной дорогой.
Позитив также был частью проекта Moзgi (ранее – Mozgi), а затем начал сольный проект под именем POSITIFF. В его репертуаре появилось несколько успешных песен, а сам образ перешел к более лирическому, но утонченному.
Кто следит за деятельностью артиста, то знает, что он даже попробовал себя в кино. Алексей снимался в "Сумасшедшей свадьбе" и в мюзикле "Жил пес Сирко".
Также мужчина появлялся и в очень популярных проектах страны: "Голос. Дети", "Танцы со звездами", "Орел и Решка".
Личная жизнь
Анна Андрийчук стала первой женой Позитива. В девушку Алексей влюбился еще в подростковом возрасте. Наконец в 2013 году пара отгуляла свадьбу.
Но в 2021 году супруги объявили о разводе. Кроме того, до этого заявления пара уже не жила вместе несколько лет.
Впоследствии стало известно, что певец в отношениях с танцовщицей Юлией Сахневич. Как известно, пара влюблены уже в браке. В декабре 2024 года супруги впервые стали родителями.
Отцовство Алексею очень подходит. На фото и видео четко видно как музыкант нежно относится к дочери и жене. Позитив уже не тот мятежный юноша, а взрослый мужчина, который решился на серьезные шаги в своей жизни.
Стоит напомнить, что в конце 2025 года Дорофеева и Позитив выпустили новый совместный трек "Смак-печаль".
В свой день рождения артист опубликовал символическое сообщение, где поблагодарил вселенную за жизнь. Свою маленькую дочь он называет лучшим подарком. Позитив призвал людей позвонить маме, а также задонатить на Вооруженные Силы.