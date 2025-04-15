Военный и ведущий: Позитив и Юлия Сахневич рассекретили, кто станет крестным их дочери

Звездные родители Позитив и Юлия Сахневич впервые рассказали, кто будет крестным отцом дочери Марии. Пара наконец подтвердила слухи, которые ходили в сети на эту тему.

Юлия Сахневич в одном из интервью лишь намекала, с кем может породниться. А в ""Рассвет на М1" подтвердила, что на роль крестного отца выбрали Даниэля Салема, передает Show 24.

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Позитив прямо в студии шоу предложил позвонить жене, чтобы расставить все точки над "і". Юлия Сахневич поделилась, что Даниэль Салем – близкий друг семьи, поэтому именно он станет крестным отцом для их дочери.

Это мой партнер по танцам. Мой товарищ, мой друг, с которым мы очень честно общаемся со своей семьей,

– рассказала танцовщица.

Напомним, Алексей Завгородний (Позитив) и Юлия Сахневич поженились около двух лет назад. Сейчас пара не планирует устраивать свадьбу. У супругов родилась дочь в январе 2025 года. Девочку решили назвать Марией.

Даниэль Салем – боец и ведущий

Даниэль Салем – известный ведущий и бывший ресторатор. С начала полномасштабной войны он стал на защиту Украины. Шоумен выполняет боевые задачи в составе подразделения "12 друзей Оушена".

В период отпусков Даниэль Салем возвращается к съемкам, ведь это дело остается его любимым. Известно, что он станет ведущим проекта "Взвешенные и счастливые", который выйдет на экраны этой осенью.