Позитив с женой рассказали, планируют ли громко отпраздновать свадьбу

Рэпер Позитив и его жена Юлия Сахневич долгое время скрывали отношения от публики. Но уже после рождения ребенка откровенно рассказывают о совместной жизни и важных моментах.

Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич признались, что не играли громкой свадьбы. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Тур звездами".

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Пара добавила, что пока не планирует устраивать пышных празднований по поводу их бракосочетания. Ведь они оба уже были в браке. Также звезды не планируют венчаться.

Пока что мы планируем растить ребенка здоровым и в любви. Свадьба уже была, мы двое разведенных,

– поделились Алексей и Юлия.

Напомним, Алексей и Юлия находятся в браке уже около двух лет. Позитив впервые стал отцом несколько месяцев назад. В январе 2025 рэпер сообщил, что у него и Юлии родилась дочь, которую решили назвать Марией.

Жена Позитива о ссорах в браке

Звездная пара также поделилась, что после рождения ребенка они поддерживают и помогают друг другу. Между ними нет ссор или конфликтов.

"Если люди нормально общаются между собой, то они открыто друг к другу приходят и говорят. Например, подхожу к Алексею и говорю, что, вижу, он грустный: мол, поделись со мной, расскажи мне. Самое главное, на чем должны держаться отношения, ты открыто и откровенно говоришь со своей половинкой, делишься".