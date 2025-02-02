Преподаватель Карпенко-Карого Высоцкий ответил на обвинения в домогательствах и унижении студентов

Юрий Высоцкий прокомментировал упреки относительно его неэтичного поведения во время работы в университете Карпенко-Карого. Он назвал обвинения "заказной компанией".

Преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого отрицает обвинения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду. Жизнь".

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Юрий Высоцкий заявил, что никогда не прибегал к лишним физическим контактам со студентами или к психологическому давлению на них.

Это сознательное очернение университета... Воспитание заключается в том, что человека учат, как нужно сделать. Учебный процесс построен на замечаниях и внимании на том, что получилось хорошо. Давления нет, есть сотрудничество и взаимное желание, чтобы что-то получилось. Для меня это (обвинения – 24 Канал) абсолютная неожиданность,

– сказал преподаватель.

Юрий Высоцкий отметил, что не слышал жалоб на его методы преподавания. Когда заходил в аудиторию, то видит улыбающиеся лица. Преподаватель считает, что университет пытаются скомпрометировать из-за укрупнения высших учебных заведений. Он призвал расследовать случаи этих "заказных кампаний".

"Это все заказная кампания, очень досадная и болезненная для университета. Возможно, кто-то работает на то, чтобы среди творческой молодежи и интеллигенции были настроения уныния", – считает Юрий Высоцкий.

В чем обвинили преподавателя

Актеры Сергей Волосовец и Остап Вакулюк обвинили Высоцкого в неэтичном поведении. По их словам, преподаватель мог "крепко обнимать" студентом или класть руки на их колени.

Бывшие студенты также жаловались на психологическое давление с его стороны. Эту информацию подтвердила актриса Екатерина Тышкевич.

Учебное заведение получило девять обращений от студентов, которые пожаловались на некорректные действия преподавателя во время учебного процесса.