Может спеть что угодно, – преподавательница вокала про самую профессиональную певицу в Украине

Преподавательница по вокалу Елена Украинец высказалась об известных украинских артистах. Она рассказала, какую исполнительницу считает наиболее профессиональной, а какие звезды ее "раздражают".

Елена Украинец назвала самой крутой украинской вокалисткой Злату Огневич. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на LU;KI.

К слову alyona alyona ответила, сколько стоил ее костюм на Евровидение

Преподавательница объяснила, что Злате Огневич под силу любой стиль. То, что не всем нравятся ее треки, – второстепенное.

Я считаю, что из вокалисток в Украине круче всех поет Злата Огневич. Она профессионалка. Она может нравиться или не нравиться людям, могут не нравиться ее песни или энергетика. Но то, что она может спеть что угодно... В этом плане она очень крутая,

– сказала Елена Украинец.

Преподавательница также призналась, что очень любит творчество Джамалы, но не может назвать ее крутой вокалисткой. Она прокомментировала и стиль Оли Поляковой. По мнению Елены, артистка "слишком старается" и "непрофессионально владеет голосом".

Елену Украинец также "раздражают" голоса Анны Тринчер и Нади Дорофеевой. Преподавательница считает, что они поют неразборчиво и в нос.

Как Елена Украинец отзывалась о Klavdia Petrivna

Преподавательница рассказывала, что не любит пение молодой артистки Klavdia Petrivna. По ее мнению, профессиональный певец должен исполнять песни в любом стиле. Тогда как у Klavdia Petrivna только один стиль.

Также, по мнению Елены Украинец, выступление Klavdia Petrivna во "Дворце спорта" было так себе. Преподавательница убеждена, что нервы не должны мешать профессионализму.