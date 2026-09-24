Нашли мертвым рядом с кроватью: раскрыты жуткие подробности смерти 27-летнего сына Синди Кроуфорд

Внезапная смерть 27-летнего Пресли Гербера продолжает обростать трагическими подробностями. Западным журналистам удалось выяснить, при каких именно обстоятельствах обнаружили тело единственного сына супермодели Синди Кроуфорд в элитном реабилитационном центре.

Новость о том, что молодой человек скончался всего через несколько часов после прибытия в реабилитационный центр в Санта-Монике, потрясла мир шоу-бизнеса. Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, тело Пресли обнаружили в воскресенье в его спальне. По словам инсайдеров, парень лежал на полу рядом с кроватью.

Известно, что Гербер прибыл в роскошный центр для поддержания трезвости в субботу вечером. Свидетели отмечают, что на момент регистрации он, вероятно, уже находился под воздействием неизвестных веществ.

Интересно, что в течение последних месяцев перед трагедией семья наняла для Пресли личного тренера по трезвости. Специалист круглосуточно сопровождал парня и оказывал ему поддержку в борьбе с зависимостью. Однако до сих пор остается загадкой, был ли этот наставник рядом с ним в те роковые выходные.

Сообщается также, что в воскресенье утром у сына Синди Кроуфорд случился сердечный приступ. В настоящее время полиция расследует дело как подозрение на передозировку наркотическими веществами и полностью отвергает версию насильственной смерти. Журналисты добавляют, что смертельный препарат фентанил пока не фигурирует в материалах следствия. Вскрытие тела уже завершено, но окончательную точку в этом деле поставит только токсикологическая экспертиза.

Пресли Гербер / фото из инстаграма

Тем временем семья Гербер-Кроуфорд переживает самые тяжелые дни. Официальный представитель Синди, ее мужа Рэнди и дочери Кайи выпустил короткую заявление, в котором попросил прессу и поклонников уважать их частную жизнь в это "очень тяжелое и болезненное время".

Синди Кроуфорд с детьми, архивное фото / Getty Images

Кстати, стали известны подробности последних часов и эмоционального состояния Пресли Гербера перед роковым днем.