Принц Джордж поступил в Итонский колледж: сколько будет стоить обучение

На днях Кенсингтонский дворец сообщил, что старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже с сентября этого года продолжит обучение в Итонском колледже. К тому моменту Джорджу исполнится 13 лет.

Семья выбрала это учебное заведение не случайно, ведь ранее в нем учились как члены королевской семьи, так и другие известные политики и знаменитости. Итонский колледж считается одним из самых элитных в Великобритании, сообщает 24 Канал.

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Годовая стоимость обучения составляет около 63 тысяч фунтов стерлингов (условно это где-то 85 тысяч долларов). Королевской семье дорого обойдется обучение Джорджа. Более того, возможно, в будущем принцесса Шарлотта и принц Луи также пойдут по стопам старшего брата.

Ранее Джордж учился в школе Ламбрук в Беркшире.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми / Фото из Instagram принца и принцессы Уэльских

Кто из известных людей учился в Итонском колледже?

Из представителей королевской семьи: принц Уильям и принц Гарри;

бывший премьер-министр Великобритании – Борис Джонсон;

актёр и лауреат премии Оскар – Эдди Редмэйн;

британский актёр и продюсер – Дэмиен Льюис;

звезда фильмов Marvel – Том Хиддлстон;

бывший премьер-министр Великобритании – Дэвид Кэмерон;

звезда сериала "Доктор Хаус" – Хью Лори.

Стоит напомнить, что принц Джордж занимает второе место в очереди на престол. Он сможет стать королём в том случае, если умрут его дедушка и отец.