Скрывали годами: королевский историк раскрыл истинную причину смерти принца Филиппа

9 апреля выйдет в свет книга Queen Elizabeth II королевского историка Гуго Викерса. В ней автор раскрывает истинную причину смерти супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа.

Отрывок из книги опубликовали на сайте издания The Daily Mail.

Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, за два месяца до своего 100-летия. Тогда официальной причиной называли старость. Впрочем, как утверждает Уикерс, в течение последних восьми лет жизни он боролся с раком поджелудочной железы. О тяжелом диагнозе стало известно в 2013 году.

Несмотря на болезнь, Его Высочество продолжал выполнять королевские обязанности. Официально он отошел от них только в августе 2017 года, в возрасте 96 лет.

Следующие два с половиной года принц Филипп провел на Вуд-Фарм на территории королевского поместья Сандрингем в Норфолке. В феврале 2021 года его госпитализировали в больницу Святого Варфоломея, где впоследствии сделали операцию на сердце. 16 марта принц Филипп вернулся в Виндзорский замок.

В последнюю ночь своей жизни он незаметно ускользнул от медсестер, медленно прошелся по коридору на ходунках, взял пиво и выпил его в Дубовой комнате. На следующее утро он встал, принял ванну, сказал, что чувствует себя нехорошо, и тихо ушел в вечность. К тому времени он жил с раком поджелудочной железы почти восемь лет – значительно дольше, чем обычно длится жизнь после постановки такого диагноза,

– говорится в тексте.

Принц Филипп умер еще до того, как удалось позвать королеву – она еще не проснулась.

