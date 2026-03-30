Уривок з книги опублікували на сайті видання The Daily Mail.

Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року, за два місяці до свого 100-річчя. Тоді офіційною причиною називали старість. Втім, як стверджує Вікерс, протягом останніх восьми років життя він боровся з раком підшлункової залози. Про тяжкий діагноз стало відомо у 2013 році.

Попри хворобу, Його Високість продовжував виконувати королівські обов'язки. Офіційно він відійшов від них лише в серпні 2017 року, у віці 96 років.

Наступні два з половиною роки принц Філіп провів на Вуд-Фарм на території королівського маєтку Сандрінгем у Норфолку. У лютому 2021 року його госпіталізували до лікарні Святого Варфоломія, де згодом зробили операцію на серці. 16 березня принц Філіп повернувся до Віндзорського замку.

У останню ніч свого життя він непомітно вислизнув від медсестер, повільно пройшовся коридором на ходунках, взяв пиво і випив його в Дубовій кімнаті. Наступного ранку він встав, прийняв ванну, сказав, що почувається недобре, і тихо пішов у вічність. До того часу він жив із раком підшлункової залози майже вісім років – значно довше, ніж зазвичай триває життя після постановки такого діагнозу,

– йдеться в тексті.

Принц Філіп помер ще до того, як вдалося покликати королеву – вона ще не прокинулася.

