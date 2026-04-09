Зранку 9 квітня 2021 року Велика Британія завмерла – помер найстарший член королівської родини. З нагоди роковин 24 Канал пропонує пригадати, яким був цей день та що відомо про життя принца Філіпа.

Яким був день смерті принца Філіпа?

Принц Філіп пішов з життя зранку 9 квітня, за два місяці до його 100-річчя. Як було відомо, його стан здоров'я різко погіршився. За словами королівського історика Гуго Вікерса, чоловік королеви помер через рак підшлункової залози, з яким боровся близько 8 років.

У останню ніч свого життя він непомітно вислизнув від медсестер, повільно пройшовся коридором на ходунках, взяв пиво і випив його в Дубовій кімнаті. Наступного ранку він встав, прийняв ванну, сказав, що почувається недобре, й тихо пішов у вічність,

– йдеться у книжці Queen Elizabeth II.



У Великій Британії на випадок смерті членів королівської родини існують спеціальні плани. У випадку з принцом Філіпом, план мав назву Operation Forth Bridge (операція "Четвертий міст"). Однак деякі пункти довелося змінити через обмеження на тлі пандемії.

Опівдні за британським часом Букінгемський палац офіційно оголосив про смерть принца Філіпа. На той момент також приспустили прапори на будівлях всіх державних установ Британії та оголосили національний траур.

Цікаво, що Королівський штандарт не опускався. Він символізує непорушність інституту монархії.

О 18 годині теноровий дзвін Вестмінстерського абатства відміряв 99 хвилин – по одному удару на рік життя герцога Единбурзького. Окрім того, по всій країні та з військових кораблів пролунали залпи артилерійського салюту. Закони не приймалися, парламентарі носили чорні стрічки на рукавах та чорні краватки.

Через коронавірусні обмеження громадськості рекомендували не залишати квітів. Але до воріт Букінгемського палацу однаково поклали понад сотню квітів та листівок.

Похорон принца Філіпа відбувся 17 квітня. Спершу труна вирушила з приватної каплиці з Віндзорського замку до каплиці Святого Георгія. За нею йшли ходою члени королівської родини. У церемонії взяло участь понад 700 військових.

На честь принца кінна артилерія дала салют з гармат, а в країні запанувала хвилина мовчання. Службу провів архієпископ Кентерберійський. Через об мереження на тлі пандемії у каплиці було лише близько 30 людей, усі на дистанції та в масках.

This afternoon, The Duke of Edinburgh’s Funeral took place at Windsor Castle.



It was a family occasion which recognised His Royal Highness’s military associations and included some unique personal touches, in line with The Duke’s wishes: https://t.co/utgjrb8rmD pic.twitter.com/bYWCMsEgk3 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2021

Цікаві факти про принца Філіпа

Філіп був принцом Греції та Данії . Він був п'ятою дитиною та єдиним сином принца Андрія, брата короля Греції й внука данського короля Кристіана IX.

. Він був п'ятою дитиною та єдиним сином принца Андрія, брата короля Греції й внука данського короля Кристіана IX. Принц Філіп – далекий родич королеви . Як принц Філіп, так і Єлизавета II – праправнуки королеви Вікторії. Таким чином вони є троюрідними братом і сестрою. Для королеви ця спорідненість йде по лінії батька, а для принца – по лінії матері.

. Як принц Філіп, так і Єлизавета II – праправнуки королеви Вікторії. Таким чином вони є троюрідними братом і сестрою. Для королеви ця спорідненість йде по лінії батька, а для принца – по лінії матері. Принц Філіп народився на грецькому острові Корфу. На той час країна була політично нестабільною. Принца Андрія (батька Філіпа) засудили до смертної кари, тож сім'я була змушена емігрувати. Малюк Філіп подорожував до Франції в імпровізованому ліжечку, зробленому з ящика з-під апельсинів.



Мати принца Філіпа була черницею. Принцеса Аліса Баттенберзька після вигнання поїхала до санаторію у Швейцарії. А згодом присвятила своє життя благодійній діяльності в Греції. Там вона заснувала грецький православний орден медсестер-черниць. На коронації Єлизавети II Аліса Баттенберзька була одягнена у двоколірну сіру сукню в стилі її черниць.

Принц Філіп та Єлизавета II зустрілися, коли були підлітками . Вперше 13-річний принц та 8-річна принцеса зустрілися на весіллі принцеси Маріани та принца Георга. А ближче познайомилися у 1939, коли сім'я короля Георга відвідала Королівський військово-морський коледж, де навчався Філіп.

. Вперше 13-річний принц та 8-річна принцеса зустрілися на весіллі принцеси Маріани та принца Георга. А ближче познайомилися у 1939, коли сім'я короля Георга відвідала Королівський військово-морський коледж, де навчався Філіп. Принц Філіп відмовився від свого грецького та данського титулів, щоб одружитися з Єлизаветою II. Стосунки пари у багатьох викликали невдоволення, але Філіп все-таки попросив руки в короля. Він став британським підданим, "перехрестився" з православ'я в англіканство та взяв прізвище матері – Маунтбеттен. За день до вінчання Георг VI нагородив Філіпа титулом Його Королівської Високості, а в день весілля він став герцогом Единбурзьким.



