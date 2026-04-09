Утром 9 апреля 2021 года Великобритания замерла – умер самый старший член королевской семьи. По случаю годовщины 24 Канал предлагает вспомнить, каким был этот день и что известно о жизни принца Филиппа.

Каким был день смерти принца Филиппа?

Принц Филипп ушел из жизни утром 9 апреля, за два месяца до его 100-летия. Как было известно, его состояние здоровья резко ухудшилось. По словам королевского историка Гуго Викерса, муж королевы умер из-за рака поджелудочной железы, с которым боролся около 8 лет.

В последнюю ночь своей жизни он незаметно ускользнул от медсестер, медленно прошелся по коридору на ходунках, взял пиво и выпил его в Дубовой комнате. На следующее утро он встал, принял ванну, сказал, что чувствует себя нехорошо, и тихо ушел в вечность,

– говорится в книге Queen Elizabeth II.



Принц Филипп / Фото Getty Images

В Великобритании на случай смерти членов королевской семьи существуют специальные планы. В случае с принцем Филиппом, план назывался Operation Forth Bridge (операция "Четвертый мост"). Однако некоторые пункты пришлось изменить из-за ограничений на фоне пандемии.

В полдень по британскому времени Букингемский дворец официально объявил о смерти принца Филиппа. На тот момент также приспустили флаги на зданиях всех государственных учреждений Британии и объявили национальный траур.

Интересно, что Королевский штандарт не опускался. Он символизирует незыблемость института монархии.

В 18 часов теноровый колокол Вестминстерского аббатства отмерил 99 минут – по одному удару на год жизни герцога Эдинбургского. Кроме того, по всей стране и с военных кораблей прозвучали залпы артиллерийского салюта. Законы не принимались, парламентарии носили черные ленты на рукавах и черные галстуки.

Из-за коронавирусных ограничений общественности рекомендовали не оставлять цветов. Но к воротам Букингемского дворца все равно положили более сотни цветов и открыток.

Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля. Сначала гроб отправился из частной часовни из Виндзорского замка в часовню Святого Георгия. За ним следовали шествием члены королевской семьи. В церемонии приняли участие более 700 военных.

В честь принца конная артиллерия дала салют из пушек, а в стране воцарилась минута молчания. Службу провел архиепископ Кентерберийский. Из-за обсервации на фоне пандемии в часовне было всего около 30 человек, все на дистанции и в масках.

Сегодня днем, В Виндзорском замке состоялись похороны герцога Эдинбургского.



Интересные факты о принце Филиппе

Филипп был принцем Греции и Дании . Он был пятым ребенком и единственным сыном принца Андрея, брата короля Греции и внука датского короля Кристиана IX.

. Он был пятым ребенком и единственным сыном принца Андрея, брата короля Греции и внука датского короля Кристиана IX. Принц Филипп – дальний родственник королевы . Как принц Филипп, так и Елизавета II – праправнуки королевы Виктории. Таким образом они являются троюродными братом и сестрой. Для королевы это родство идет по линии отца, а для принца – по линии матери.

. Как принц Филипп, так и Елизавета II – праправнуки королевы Виктории. Таким образом они являются троюродными братом и сестрой. Для королевы это родство идет по линии отца, а для принца – по линии матери. Принц Филипп родился на греческом острове Корфу. На то время страна была политически нестабильной. Принца Андрея (отца Филиппа) приговорили к смертной казни, поэтому семья была вынуждена эмигрировать. Малыш Филипп путешествовал во Францию в импровизированной кроватке, сделанной из ящика из-под апельсинов.



Принц Филипп в юности / Фото Getty Images

Мать принца Филиппа была монахиней. Принцесса Алиса Баттенбергская после изгнания уехала в санаторий в Швейцарии. А впоследствии посвятила свою жизнь благотворительной деятельности в Греции. Там она основала греческий православный орден медсестер-монахинь. На коронации Елизаветы II Алиса Баттенбергская была одета в двухцветное серое платье в стиле ее монахинь.

Принц Филипп и Елизавета II встретились, когда были подростками . Впервые 13-летний принц и 8-летняя принцесса встретились на свадьбе принцессы Марианы и принца Георга. А ближе познакомились в 1939, когда семья короля Георга посетила Королевский военно-морской колледж, где учился Филипп.

. Впервые 13-летний принц и 8-летняя принцесса встретились на свадьбе принцессы Марианы и принца Георга. А ближе познакомились в 1939, когда семья короля Георга посетила Королевский военно-морской колледж, где учился Филипп. Принц Филипп отказался от своего греческого и датского титулов, чтобы жениться на Елизавете II. Отношения пары у многих вызывали недовольство, но Филипп все-таки попросил руки у короля. Он стал британским подданным, "перекрестился" из православия в англиканство и взял фамилию матери – Маунтбеттен. За день до венчания Георг VI наградил Филиппа титулом Его Королевского Высочества, а в день свадьбы он стал герцогом Эдинбургским.



Принц Филипп и Елизавета II / Фото Getty Images