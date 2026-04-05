Король Чарльз III и королева Камилла возглавили семью. Они посетили праздничную службу, которая состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом пишет BBC.

К ним присоединились принц и принцесса Уэльские, которые впервые за последние два года присоединились к празднованию. В 2024 и 2025 годах принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечали Пасху в Норфолке вместе с детьми, вспоминает Mirror. В этот период принцесса лечилась от рака.

Принц Уильям и принцесса Кейт вместе с Джорджем, Шарлоттой и Луи шли впереди. Кейт Миддлтон предстала в нежно-кремовом ансамбле с кружевной отделкой от Self Portrait. Ее образ дополняла стильная шляпка с украшением в виде дубового листа и горчичные туфли-лодочки.

Принцесса Шарлотта надела пальто светло-коричневого цвета, а принц Уильям с сыновьями – классические костюмы.

К семье присоединилась принцесса Анна с мужем и принц Эдвард с семьей.

Кого не было на Пасхальной службе?

Этот семейный выход королевской семьи также стал первым их собранием после ареста Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Бывшего принца в феврале арестовали по подозрению в неправомерных действиях. Через несколько часов его отпустили из участка.

Из-за этого инцидента службу пропустила Сара Фергюсон и дочери Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения. В прессе ранее сообщили, что у них есть "альтернативные планы" на Пасху.

Имена принцессы Беатрис и Евгении упоминаются в файлах Эпштейна. Но это не является доказательством того, что они могли совершать противоправные действия.