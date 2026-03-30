Отрывок из книги опубликовали на сайте издания The Daily Mail.
Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, за два месяца до своего 100-летия. Тогда официальной причиной называли старость. Впрочем, как утверждает Уикерс, в течение последних восьми лет жизни он боролся с раком поджелудочной железы. О тяжелом диагнозе стало известно в 2013 году.
Несмотря на болезнь, Его Высочество продолжал выполнять королевские обязанности. Официально он отошел от них только в августе 2017 года, в возрасте 96 лет.
Следующие два с половиной года принц Филипп провел на Вуд-Фарм на территории королевского поместья Сандрингем в Норфолке. В феврале 2021 года его госпитализировали в больницу Святого Варфоломея, где впоследствии сделали операцию на сердце. 16 марта принц Филипп вернулся в Виндзорский замок.
В последнюю ночь своей жизни он незаметно ускользнул от медсестер, медленно прошелся по коридору на ходунках, взял пиво и выпил его в Дубовой комнате. На следующее утро он встал, принял ванну, сказал, что чувствует себя нехорошо, и тихо ушел в вечность. К тому времени он жил с раком поджелудочной железы почти восемь лет – значительно дольше, чем обычно длится жизнь после постановки такого диагноза,
– говорится в тексте.
Принц Филипп умер еще до того, как удалось позвать королеву – она еще не проснулась.
Как прошло прощание с принцем Филиппом?
- Похороны состоялись 17 апреля 2021 года.
- Из-за карантинных ограничений, связанных с COVID-19, на церемонии смогли присутствовать только ближайшие родственники.
- Его Высочество похоронили в Королевском склепе часовни Святого Георгия в Виндзорском замке.
- В то же время после похорон королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года тело принца Филиппа перевезли в мемориальную часовню, чтобы супруги снова были вместе.