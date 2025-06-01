Принц Гарри хотел сменить фамилию: он обращался за советом к брату своей матери

Принц Гарри обратился за советом к брату принцессы Дианы. Герцог Сассекский думал о смене фамилии.

Принц Гарри активно искал способы взять фамилию своей матери. Это предполагает отказ от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую носят его сын Арчи и дочь Лилибет, передает Show 24 со ссылкой на Daily Mail.

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Сообщается, что принц Гарри обсуждал вопрос изменения фамилии с графом Спенсером во время редкого визита в Великобританию. Однако ему сказали, что юридические препятствия непреодолимы.

У них состоялся очень дружеский разговор, и Спенсер посоветовал ему не делать такого шага,

– рассказал друг принца Гарри.

Как пишет издание, тот факт, что герцог Сассекский консультировался по изменению фамилии с графом Спенсером, расстроил бы его отца и брата. Это ярко свидетельствует о токсичном расколе в семье.

Ранее Меган Маркл рассказала, что официально сменила свою фамилию на Сассекскую. Однако впоследствии троюродный брат короля Чарльза III, лорд Айвар Маунтбеттен, заявил, что ее фамилия Маунтбеттен-Виндзор, а Сассекс – это титул.

Коротко о фамилии Маунтбеттен-Виндзор

Фамилия Маунтбеттен-Виндзор доступна для потомков королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Именно она записана в свидетельствах о рождении детей принца Гарри и Меган Маркл – сына Арчи и дочери Лилибет.

Виндзор – фамилия королевской семьи. А фамилию Маунтбеттен принц Филипп принял, когда стал подданным Великобритании и отказался от своего греческого и датского королевского титула в 1947 году. В 1960 году королева Елизавета II и ее муж решили, что хотели бы, чтобы их прямых потомков называли Маунтбеттен-Виндзор.