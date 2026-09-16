Снова нет покоя: принц Гарри и Меган Маркл срочно перевели своих детей в другую школу

Семья Сассекских приняла радикальное решение относительно обучения сына и дочери сразу после начала учебного года. Такой шаг стал вынужденной мерой.

Как сообщает CNN, пара обсудила этот вопрос со своей командой безопасности. Принц Гарри и Меган Маркл стремились избежать малейших рисков для жизни 7-летнего Арчи и 5-летней Лилибет.

Причиной беспокойства охраны стали интенсивное дорожное движение и немалое расстояние от поместья супругов до учебного заведения. Кроме того, ситуация обострилась после досадного инцидента на дороге, который затруднил движение автомобилей в составе кортежа семьи. Хотя специалисты осматривали учреждение еще летом, реальные трудности с доставкой детей возникли уже с началом учебного процесса.

Официальный представитель герцога и герцогини подчеркнул, что родители невероятно благодарны первой школе за внимание и любовь к малышам.

Это решение ни в коем случае не следует расценивать как критику школы или той исключительной заботы, которую дети там получали,

– отметил пресс-секретарь Сассекских.

Решение о смене школы совпало с сообщениями о том, что Меган Маркл впервые после отказа от королевских обязанностей получила разрешение на правительственную проверку мер безопасности. Теперь супругам необходимо пройти официальную оценку рисков со стороны Министерства внутренних дел Великобритании. Для этого они должны предоставить подробное расписание своих ежедневных маршрутов и регулярных поездок.

После 6 лет жизни в США герцоги Сассекские вместе с детьми вернулись в Великобританию. На фоне возвращения Меган Маркл публикует много фото и видео с детьми и принцем Гарри.