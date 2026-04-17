В полосатой рубашке и джинсах: Меган Маркл вместе с принцем Гарри появилась на пляже в Сиднее
- Принц Гарри и Меган Маркл посетили Австралию впервые за 8 лет, участвуя в мероприятиях Invictus Australia.
- Во время путешествия они посетили несколько городов, встретились с волонтерами и участвовали в различных публичных и частных мероприятиях.
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время посетили Австралию. Последний раз они путешествовали в Сидней еще в то время, когда были в составе королевской семьи.
Меган и Гарри проплыли на яхте вокруг гавани Сиднея вместе с участниками сообщества Invictus Australia, австралийским отделением Игр Непокоренных. Об этом пишет People.
К слову Меган Маркл и принц Гарри начали тур по Австралии в стильных образах
Принц Гарри вместе с женой посетили пляж Бонди и встретились с волонтерами-спасателями. Также они пообщались с работниками Сиднейского еврейского музея,, который готовится к открытию новой выставки.
Меган Маркл для нового выхода надела бело-синюю полосатую рубашку Matteau, которую завязала на талии, и кремовые прямые джинсы Rollas Jeans. Ее образ дополняли золотые серьги в форме капель, часы и браслет Cartier, указывает Elle.
Интересно, что принц Гарри и Меган Маркл последний раз были в Австралии еще в октябре 2018 года во время официального королевского турне.
Ранее принц Гарри объявил о запуске Invictus Australia Sports Festival – нового международного мероприятия по адаптивным видам спорта. Он состоится в Австралии в октябре 2026 года.
Детали поездки Гарри и Меган в Австралию
- Во время поездки принц Гарри и Меган посетили несколько публичных и частных мероприятий в разных городах. 14 апреля Меган и Гарри прибыли в Мельбурн. Они посетили Королевскую детскую больницу.
- На следующий день принц Гарри встретился с представителями благотворительной организации Movember и пообщался с ветеранами в Австралийском военном мемориале.
- Зато Меган Маркл стала приглашенной гостьей на кулинарном шоу MasterChef Australia.