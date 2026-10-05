Пошли на свидание в паб: Гарри и Меган впервые появились на публике после возвращения в Великобританию
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе появились на публике после возвращения в Великобританию. Супруги отправились на обед в уютный паб в Котсуолдсе.
Гарри и Меган заметили папарацци, когда направлялись в заведение The Falkland Arms. Во время прогулки супруги держались за руки. Об этом сообщило издание The Sun.
The Falkland Arms – исторический паб и отель, которому уже несколько веков. Он расположен в живописной деревне Грейт-Тью в графстве Оксфордшир, недалеко от Котсуолдса.
Для прогулки герцог и герцогиня Сассекские выбрали простую повседневную одежду. Гарри был в голубых джинсах, куртке и бейсболке, а Меган надела темный свитер и джинсы того же цвета. Оба также были в солнцезащитных очках.
Работник паба рассказал, что во время визита Гарри и Меган вели себя просто и непринужденно, как обычные посетители.
Здесь ко всем относятся как к королевским гостям – неважно, кто ты. Нам повезло, что к нам приходят самые разные люди, и к каждому относятся как к местному. Когда Гарри и Меган приходили к нам, они вели себя как обычные местные,
– поделился инсайдер.
Напомним, Гарри и Меган вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Ранее принц Гарри рассказывал, как себя чувствуют его дети после переезда.