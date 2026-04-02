Принца Гарри "уличили" в кокетливой переписке с журналисткой
- В Высоком суде Лондона обнародовали личную переписку принца Гарри с журналисткой, которая стала частью судебного разбирательства против издателя Associated Newspapers Limited.
- Иск касается обвинений в незаконном сборе информации, включая прослушивание и доступ к личным записям, которые Associated Newspapers отрицает, и решение пока не вынесено.
В Высоком суде Лондона обнародовали детали личной переписки принца Гарри с журналисткой Mail on Sunday Шарлоттой Гриффитс.
Сообщение, содержащие как дружеские, так и иногда пикантные нотки, стали частью судебного разбирательства дела герцога Сассекского против компании-издателя Associated Newspapers Limited, которая выдает The Daily Mail и Mail on Sunday. Переписку опубликовало издание The Telegraph.
Вас также может заинтересовать После нескольких месяцев расследования: дело против Мандзюк за "разжигание вражды" закрыто
Переписка продолжалась с 2011 до 2012 года. Герцог шутил о вечеринках и объятиях, называл журналистку "конфеткой" и подписывал сообщения словом mwah. Как объясняет Cambridge Dictionary, mwah используется, чтобы передать звук поцелуя, особенно когда люди целуются в щеку или рядом с ней.
Для справки! Принц Гарри в тот период был холост. Он женился на американской актрисе Меган Маркл 19 мая 2018 года.
Ранее принц утверждал, что встречал Гриффитс только один раз и больше не поддерживал контакт. Однако переписка свидетельствует, что их отношения были гораздо ближе, чем он заявлял ранее.
Судебный процесс, в рамках которого рассматривали эту переписку, длился 11 недель и завершился подготовкой письменных аргументов обеих сторон.
Почему против издателя Daily Mail открыли иск?
- Дело рассматривается в Высоком суде Лондона из-за обвинений Associated Newspapers Limited в незаконном сборе информации. Об этом писал HELLO! Magazine.
- Истцы утверждают, что издатель мог: нанимать частных детективов для установки прослушивающих устройств в автомобилях; получать частные записи обманным путем; получать доступ к личным телефонным разговорам.
- Associated Newspapers отрицает все обвинения, а судебный процесс продолжается. Окончательное решение пока не вынесено – судья сообщил, что будет работать над ним после Пасхи.