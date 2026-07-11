Тайный визит Гарри и Меган: король Чарльз III впервые за 4 года увидел внуков

Долгожданное воссоединение скандальной пары с королевскими родственниками наконец состоялось, но за закрытыми дверями.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с мужем, принцем Гарри, а также их детьми – сыном Арчи и дочерью Лилибет – совершила тайный визит в Великобританию, где наконец состоялась семейная встреча, возможность которой ранее активно обсуждалась в СМИ. Как сообщает авторитетное издание BBC, в пятницу, 10 июля, король Чарльз III впервые за четыре года встретился со своими американскими внуками в условиях строгой секретности.

Король Чарльз III и королева Камилла тайно приняли бунтарскую супружескую пару Сассекских с детьми в своей уютной загородной резиденции Хайгроув, расположенной в живописном графстве Глостершир. Букингемский дворец официально подтвердил факт этой встречи, однако категорически отказался комментировать какие-либо подробности, назвав событие "частным семейным мероприятием". Уже известно, что никаких официальных фотографий с этой встречи опубликовано не будет.



Принц Гарри с 7-летним Арчи, 5-летней Лилбет и женой Меган Маркл / Фото из инстаграма Меган Маркл

Принц Гарри прибыл в Великобританию еще 6 июля для участия в мероприятиях, посвященных Invictus Games в Бирмингеме. Супруга с детьми присоединились к нему позже. Эта встреча стала настоящей сенсацией, ведь монарх не видел внуков принца – Арчи и принцессу Лилбет – с 2022 года, когда семья приезжала на похороны королевы Елизаветы II.

Недавно вокруг визита Сассекских разразился громкий скандал, когда принцу Гарри в последний момент отказали в проживании в Букингемском дворце из-за запоздалого уведомления королевского персонала, в результате чего ему пришлось остановиться в отеле.