Меган Маркл и принц Гарри приедут в Великобританию со своими детьми, – СМИ

В следующем месяце принц Гарри, Меган Маркл и двое их детей посетят Великобританию. Младший сын короля Чарльза III должен принять участие в мероприятиях, посвящённых подготовке к Играм Непокоренных, которые состоятся в Бирмингеме в 2027 году.

Об этом сообщает News.com.au. Как пишет HELLO, герцога Сассекского впервые с 2022 года будут сопровождать супруга и их дети: принц Арчи и принцесса Лилибет.

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По информации источника, принц Гарри "хотел бы познакомить детей со своей большой семьёй" и показать им, где он вырос. Однако, похоже, что семья не планирует переезжать в Великобританию на постоянное жительство.

Это действительно очень печально – особенно для Гарри – что он не смог безопасно вернуть свою жену и детей в Великобританию, чтобы восстановить связь с друзьями и семьёй, но каждый поймёт его желание поставить их безопасность на первое место,

– заявил инсайдер.

Когда Меган Маркл с детьми в последний раз посещали Великобританию?

Меган Маркл не возвращалась в Великобританию почти четыре года. В 2022 году она была на похоронах королевы Елизаветы II. Однако, как сообщает HELLO, в мае герцогиня Сассекская ненадолго остановилась в лондонском аэропорту Хитроу, когда летела в Лос-Анджелес из Женевы.

Принц Арчи и принцесса Лилибет лишь один раз приезжали в Великобританию – на торжества по случаю платинового юбилея покойной королевы в том же году.

Принц Гарри несколько раз возвращался домой. В частности, на слушания по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни в Высоком суде и для участия в судебном разбирательстве по вопросам безопасности. Однако его жена, сын и дочь всегда оставались в Монтесито (штат Калифорния).

Герцог Сассекский в последний раз встречался с отцом, королем Чарльзом III, в сентябре прошлого года. Краткая встреча состоялась в Кларенс-Хаусе. Тогда Гарри приехал на родину для участия в благотворительных мероприятиях.