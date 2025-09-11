Принц Гарри надел браслет от всеукраинского центра военной травмы Superhumans Center на церемонию награждения WellChild Awards, которая прошла в Лондоне. Мужчина получил его во время Игр Непокоренных в Ванкувере.

Герцог Сассекский получил браслет на встрече с генеральным директором Superhumans Center Ольгой Рудневой. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм UNITED24Media.

Браслет, который принцу Гарри подарила Ольга Руднева, создал украинский ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry в сотрудничестве с Superhumans Center. На украшении есть его инициалы и надпись: "Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир".

Принц Гарри надел браслет Superhumans Center / Фото Getty Images

Церемонию награждения проводит благотворительная организация WellChild – она оказывает помощь тяжелобольным детям и молодым людям. Герцог Сассекский является ее покровителем с 2007 года.

Как сообщает People, принц встретился с детьми, произнес речь и вручил награду Inspirational Child 4-6 Years девочке Эсме, которая родилась на 28 неделе беременности и перенесла 35 операций.

Гарри прибыл в Великобританию в понедельник, 8 сентября. Принц посетил часовню Святого Георгия в Виндзорском замке, где похоронена его бабушка. Мужчина отдал дань уважения королеве Елизавете II в третью годовщину ее смерти.

Когда принц Гарри посещал Украину?