Ваша сила вдохновляет мир, – принц Гарри щемяще обратился к украинцам в годовщину вторжения
- Принц Гарри обратился к украинцам в четвертую годовщину российского вторжения, выразив свое восхищение их стойкостью и мужеством.
- Он отметил, что украинцы показали миру, как выглядит настоящая стойкость, и подчеркнул, что свободу и независимость нужно защищать.
Принц Гарри обратился к украинцам в четвертую годовщину российского полномасштабного вторжения. Он записал видеообращение, к которому добавил кадры из своих поездок в Украину.
Видеообращение герцога Сассекского опубликовали на инстаграм-странице Superhumans Center. Он в очередной раз поддержал украинский народ в борьбе с российской агрессией.
Принц Гарри вспомнил, что в прошлом году дважды посещал Украину.
Каждый раз я был глубоко тронут ее мужеством и достоинством и несокрушимым духом украинского народа. Даже посреди войны, войны, которая ежедневно уносит жизни мирных жителей и военнослужащих, ежедневно жизнь продолжается,
– сказал он.
Герцог Сассекский отметил, что увидел силу украинцев, когда посещал Superhumans Center в апреле, а также "в решимости тех, кто восстанавливает свои тела и свое будущее".
Я увидел ее в стойкости и гордости ветеранов Игр Непокоренных, с которыми встретился в Ванкувере. И я увидел ее в глазах украинцев в Киеве. В глазах, несущих в себе и боль, и непоколебимую надежду,
– добавил Гарри.
Британский принц подчеркнул, что уже четыре года Украина "стоит непоколебимо". По его словам, украинцы "показали миру, как выглядит настоящая стойкость".
Вы напомнили всем, что свобода и независимость никогда не бывают гарантированными. Их нужно защищать, защищать их, когда это необходимо, бороться,
– подчеркнул герцог Сассекский.
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения принц Гарри обратился к украинцам на передовой и в тылу.
Ваша сила вдохновляет мир. Ваша отвага объединяет нас, а ваша надежда освещает путь вперед для всех нас. Пожалуйста, знайте: вы не одни. Мир стоит рядом с вами, и мы ежедневно учимся у вас мужеству. Оставайтесь сильными, оставайтесь отважными, сохраняйте надежду. Слава Украине!,
– сказал принц.
Когда принц Гарри посещал Украину?
Принц Гарри впервые посетил Украину весной 2025 года. В апреле он приехал во Львов, в Superhumans Centre, пообщался с ветеранами и военными после ранений, встретился с СЕО центра Ольгой Рудневой и министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.
12 сентября герцог Сассекский прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он приехал по приглашению Ольги Рудневой, с которой случайно встретился в Нью-Йорке.
Гарри встретился с украинскими ветеранами в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, а также с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Кроме того, он посетил народный мемориал на Майдане Независимости.