Ваша сила вдохновляет мир, – принц Гарри щемяще обратился к украинцам в годовщину вторжения

Принц Гарри обратился к украинцам в четвертую годовщину российского полномасштабного вторжения. Он записал видеообращение, к которому добавил кадры из своих поездок в Украину.

Видеообращение герцога Сассекского опубликовали на инстаграм-странице Superhumans Center. Он в очередной раз поддержал украинский народ в борьбе с российской агрессией.

Принц Гарри вспомнил, что в прошлом году дважды посещал Украину.

Каждый раз я был глубоко тронут ее мужеством и достоинством и несокрушимым духом украинского народа. Даже посреди войны, войны, которая ежедневно уносит жизни мирных жителей и военнослужащих, ежедневно жизнь продолжается,

– сказал он.

Герцог Сассекский отметил, что увидел силу украинцев, когда посещал Superhumans Center в апреле, а также "в решимости тех, кто восстанавливает свои тела и свое будущее".

Я увидел ее в стойкости и гордости ветеранов Игр Непокоренных, с которыми встретился в Ванкувере. И я увидел ее в глазах украинцев в Киеве. В глазах, несущих в себе и боль, и непоколебимую надежду,

– добавил Гарри.

Британский принц подчеркнул, что уже четыре года Украина "стоит непоколебимо". По его словам, украинцы "показали миру, как выглядит настоящая стойкость".

Вы напомнили всем, что свобода и независимость никогда не бывают гарантированными. Их нужно защищать, защищать их, когда это необходимо, бороться,

– подчеркнул герцог Сассекский.

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения принц Гарри обратился к украинцам на передовой и в тылу.

Ваша сила вдохновляет мир. Ваша отвага объединяет нас, а ваша надежда освещает путь вперед для всех нас. Пожалуйста, знайте: вы не одни. Мир стоит рядом с вами, и мы ежедневно учимся у вас мужеству. Оставайтесь сильными, оставайтесь отважными, сохраняйте надежду. Слава Украине!,

– сказал принц.

Когда принц Гарри посещал Украину?