Звезды и Елена Зеленская обратились к украинцам в четвертую годовщину полномасштабного вторжения в своих социальных сетях, передает 24 Канал.

Не пропустите Четвертая годовщина войны в Украине: Владимир Зеленский обратился к украинцам

Елена Зеленская

Елена Зеленская показала серию фотографий, сделанных за эти четыре года войны. Первая леди Украины говорит, что утро 24 февраля 2022 года стало самым холодным и темным для украинцев. По ее словам, когда мы обязательно расскажем о жизни во время полномасштабного вторжения тем, кто его не застал.

"Совсем как в учебнике истории", – скажут наши будущие слушатели. В разделе "Защита независимости". Но, чтобы это стало страницей учебника, нам приходится проживать это сейчас. Нам – не железным и не рожденным для войны, а обычным людям с чувствами, страхами, усталостью и надеждой. Очень разным и одновременно очень похожим людям Украины,

– отметила Зеленская.

Первая леди Украины призвала оставаться людьми, сохранять единство и стремление к справедливости, "потому что зло преодолевают неравнодушные и принципиальные".

Григорий Решетник

Григорий Решетник признался, что в горле появляется комок, когда он вспоминает ночь и утро 24 февраля 2022 года. Тогда ведущий, как и многие другие украинцы, чувствовал боль и растерянность.

Эти годы пролетели, как мгновение. Годы страданий, боли, отчаяния, горя, и одновременно – веры, силы, сплоченности, единения, борьбы. Выстояли без сомнений, однако еще не победили. Битва света и тьмы продолжается,

– написал Решетник.

Он поблагодарил Силы обороны Украины и всех украинцев. Ведущий почтил память погибших и выразил соболезнования их родным. "Будем бороться и поборемся – с нами Бог, за нами правда!", – отметил Григорий.

Ирина Федишин

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения во Львове на полях почетных захоронений зажгли лучи памяти и положили лампадки. Ирина Федишин опубликовала в своем инстаграме соответствующие фото.

Тихо болит. Сегодня зажигаем свечи памяти по тем, кто стал нашим небом. Вспоминаем каждого, кто пал за свободу Украины. Память о вас навсегда с нами. Помним. Скорбим. Благодарим. Герои не умирают – они живут в наших сердцах,

– подчеркнула певица.

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво отметил, что утро 24 февраля 2022 года "навсегда стало общей раной" украинцев. Шеф-повар до сих пор помни шок и оцепенение, которые чувствовал тогда.

Но еще лучше я помню, как в тот же миг мы стали одной большой семьей. Как каждый из вас – волонтер, водитель, повар или сосед – начал делать невозможное. Тогда мы впервые почувствовали, какая у нас безумная сила, когда мы вместе,

– добавил он.

Судья талант-шоу "МастерШеф" написал, что сейчас люди истощены. Эктор видит усталость и чувствует боль. Однако он подчеркнул, что украинцы не имеют права опускать руки, ведь единство – это наше главное оружие.

Мы выстояли тогда, выстоим и сейчас. Главное – продолжать поддерживать друг друга и наших защитников. Пока мы держимся вместе – мы непобедимы!,

– подчеркнул Хименес-Браво.

Сообщение Эктора Хименеса-Браво к четвертой годовщине полномасштабного вторжения / Скриншот из инстаграма шеф-повара

Андрей Бедняков

Спасибо всем, кто продолжает делать все, чтобы у наших детей был трезубец на паспорте, а не "арьол". Абсолютно всем, кто прикладывает к этому руку. Искренне благодарен! И буду благодарен всегда. Вечная слава тем, кто на щите,

– написал Андрей Бедняков.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина опубликовала фрагменты из видео, в которых в начале полномасштабного вторжения обращалась к россиянам с надеждой на то, что они смогут повлиять на свою власть и остановить войну.

Четыре года назад даже в худших формах своего воображения я не могла предположить, что буду записывать это видео. Ненавижу ли я народ, к которому тогда обращалась? Больше всего. Так же ли я зла? Нет. Потому что злость – это бессилие. А мы добыли из себя за эти годы сверхчеловеческую силу. Единственное зло для меня навсегда – это Россия,

– говорится в заметке Ефросининой.

Многие другие люди сегодня также вспоминают начало полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день лента фейсбука, инстаграма, Threads наполнена болезненными воспоминаниями, которые не забудутся никогда. Несмотря на боль и усталость, мы должны продолжать объединяться и работать для будущей победы.

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения вспомним защитников и защитниц, которые отдали жизнь за Украину, благодаря которым она до сих пор существует, благодаря которым мы можем жить.