Принц Гарри недавно совершил четырехдневный визит в Великобританию, во время которого впервые за последние 19 месяцев встретился со своим отцом –королем Чарльзом III. После этого герцог Сассекский прокомментировал состояние короля.

Кроме того, представитель принца Гарри поделился, какие впечатления у него остались после поездки на Родину. Сообщает Show 24 со ссылкой на People.

Вскоре после встречи с королем герцог Сассекский принял участие в мероприятии в Лондоне, посвященном Играм Непокоренных. Во время разговора с журналистами он коротко поделился, что с отцом "все хорошо".

Также комментарий прессе дал представитель герцога Сассекского.



