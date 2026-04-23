Принц Гарри прибыл в Киев
- Принц Гарри 23 апреля 2026 года прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы напомнить миру о войне и поддержать украинцев.
- Это уже третий визит принца в Украину, предыдущий состоялся 10 апреля 2025 года, когда он посетил реабилитационный центр во Львове.
В Киев с необъявленным визитом прибыл принц Гарри. Целью приезда герцога в Украину стало желание напомнить миру о войне и поддержать украинцев.
Его уже встретили на железнодорожном вокзале украинской столицы. Об этом сообщает королевский редактор ITV News Крис Шип в соцсети Х.
Что известно о визите принца в Украину?
Принц говорит, что ему "приятно" вернуться в Украину. Своим визитом он хотел напомнить людям по всему миру, с чем столкнулись украинцы, и поддержать тех, кто выполняет "чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях".
Хорошо снова быть в Украине,
– сказал он.
Прибытие герцога Сассекского в Киев: смотрите видео
Напомним, что 12 сентября 2025 года принц Гарри также посещал украинскую столицу. Тогда он и команда его фонда Invictus Games обсуждали новые инициативы по поддержке реабилитации раненых украинских военных.
К слову. К четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину принц Гарри обнародовал обращение к украинцам, в котором похвалил их мужество и поддержал народ в борьбе за свободу.
Ранее он стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину после герцогини Эдинбургской Софи, которая побывала в Киеве в прошлом году. Его сегодняшний приезд в целом стал третьим. Сначала он приезжал во Львов.
Когда был первый визит?
Сначала он совершил необъявленный тайный визит в Украину 10 апреля 2025 года. Тогда в рамках своей поездки он посетил реабилитационный центр Superhumans во Львове, где встретился с ранеными военными и гражданскими.
Тогда британский принц пообщался с украинскими ветеранами, а также мальчиком Романом Олексивым, который пострадал в результате российского ракетного удара. Этот визит держали в тайне из соображений безопасности.
Куда раньше приезжал принц?
- Недавно принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые за долгое время посетили Австралию, приняв участие в мероприятиях Invictus Australia. В прошлый раз они посещали страну еще около 8 лет назад.
- В рамках этого визита сначала они посетили Королевскую детскую больницу в Мельбурне, где встретили сотни пациентов, их семьи и персонал. В частности, 12-летняя пациентка Новали Моррис подарила принцу цветы.
- В конце февраля супруги совершили первую за 18 месяцев международную поездку в Иорданию. Там они приняли участие в дискуссии, организованной ВОЗ. С ними были представители международных организаций, в частности ООН.