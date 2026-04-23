Принц Гарри прибыл в Киев

В Киев с необъявленным визитом прибыл принц Гарри. Целью приезда герцога в Украину стало желание напомнить миру о войне и поддержать украинцев.

Его уже встретили на железнодорожном вокзале украинской столицы. Об этом сообщает королевский редактор ITV News Крис Шип в соцсети Х.

Что известно о визите принца в Украину?

Принц говорит, что ему "приятно" вернуться в Украину. Своим визитом он хотел напомнить людям по всему миру, с чем столкнулись украинцы, и поддержать тех, кто выполняет "чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях".

Хорошо снова быть в Украине,

– сказал он.

Прибытие герцога Сассекского в Киев: смотрите видео

Напомним, что 12 сентября 2025 года принц Гарри также посещал украинскую столицу. Тогда он и команда его фонда Invictus Games обсуждали новые инициативы по поддержке реабилитации раненых украинских военных.

К слову. К четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину принц Гарри обнародовал обращение к украинцам, в котором похвалил их мужество и поддержал народ в борьбе за свободу.

Ранее он стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину после герцогини Эдинбургской Софи, которая побывала в Киеве в прошлом году. Его сегодняшний приезд в целом стал третьим. Сначала он приезжал во Львов.

Когда был первый визит?

Сначала он совершил необъявленный тайный визит в Украину 10 апреля 2025 года. Тогда в рамках своей поездки он посетил реабилитационный центр Superhumans во Львове, где встретился с ранеными военными и гражданскими.

Тогда британский принц пообщался с украинскими ветеранами, а также мальчиком Романом Олексивым, который пострадал в результате российского ракетного удара. Этот визит держали в тайне из соображений безопасности.

Куда раньше приезжал принц?