Просто и стильно: Юлия Свириденко очаровала элегантным образом на встрече с принцем Гарри

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с принцем Гарри в Киеве. Герцог Сассекский прибыл в Украину 23 апреля и выступил на Киевском форуме по безопасности.

Свириденко поделилась фотографиями с принцем на своей странице в инстаграме.

Для встречи Юлия Свириденко выбрала простой, но одновременно стильный образ. Она надела светло-голубой жакет, черные прямые брюки и обула туфли на каблуках молочного цвета.

Премьер-министр Украины сделала легкий макияж и уложила волосы назад, она также носит очки с тонкой темной оправой. Свой образ Свириденко дополнила серьгами.

Принц Гарри показался в классическом костюме, белой рубашке и галстуке. К лацкану пиджака он прикрепил броши с флагами Великобритании и Украины.

Рада приветствовать принца Гарри в Киеве. Спасибо за последовательную поддержку Украины, наших военных и ветеранов. Тронута тем, с какой теплотой принц Гарри говорит о наших людях, с которыми встречается здесь и по миру на Играх Непокоренных,

– написала Свириденко под фото.

Юлия Свириденко и принц Гарри в Киеве / Фото с телеграм-канала премьер-министра

Напомним, вчера на Киевском форуме по безопасности герцог Сассекский встретился с руководителем ОП Кириллом Будановым. Издание Новости.LIVE распространило видео, на котором они жмут друг другу руки.

