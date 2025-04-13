Меган Маркл показала, как они с детьми пробовали паску, которую принц Гарри привез из Украины
- Меган Маркл угостила детей паской, которую принц Гарри привез из Украины, изготовленной из муки с разминированных полей.
- Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко тронута поступком.
Меган Маркл угостила детей паской, которую принц Гарри привез из Украины. Его изготовили из муки, собранной на разминированных украинских полях.
Герцогиня Сассекская опубликовала в инстаграм-сторис два видео, где показала, что приготовила на завтрак блины, яичницу и фрукты, пишет Show 24. На третьем ролике семья разрезает и разбирает кусочки паски.
Кстати Пасхальная корзина с особым наполнением: принц Гарри получил важный подарок в Украине
Особый подарок, который папа привез из Украины,
– написала Меган Маркл.
Меган Маркл показала, как они пробуют паску: смотрите видео онлайн
Реакция Юлии Свириденко
Поступок Меган Маркл тронул первого вице-премьер-министра и министра економики Украины Юлию Свириденко. Это именно она вручила принцу Гарри пасхальную корзину во время его визита.
Всей командой просто плачем, потому что пасочка от бабушек из Сумщины из муки с разминированных полей сейчас на столе у Меган Маркл, принца Гарри и их семьи. А рядом писанка от Оксаны Цыбух в память об Ире,
– написала Свириденко.
В пасхальной корзине, подаренной принцу Гарри, были писанки, которые сделала Оксана Цыбух – мать парамедика Ирины Цыбух, погибшей 29 мая 2024 года во время ротации на Харьковском направлении.
Меган Маркл также распространила в инстаграм-сторис фото бабушек из Сумской области, которые испекли эту паску.
Напомним, принц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом 10 апреля. Он встретился с ранеными украинскими бойцами в Superhumans Centre во Львове, с подростком Романом Олексивым, который пережил российский удар по Виннице в 2022 году, и с парамедиком Юлией Паевской ("Тайрой").