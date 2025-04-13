Меган Маркл показала, как они с детьми пробовали паску, которую принц Гарри привез из Украины

Меган Маркл угостила детей паской, которую принц Гарри привез из Украины. Его изготовили из муки, собранной на разминированных украинских полях.

Герцогиня Сассекская опубликовала в инстаграм-сторис два видео, где показала, что приготовила на завтрак блины, яичницу и фрукты, пишет Show 24. На третьем ролике семья разрезает и разбирает кусочки паски.

Кстати Пасхальная корзина с особым наполнением: принц Гарри получил важный подарок в Украине

Особый подарок, который папа привез из Украины,

– написала Меган Маркл.

Меган Маркл показала, как они пробуют паску: смотрите видео онлайн

Меган Маркл показала завтрак / Скриншот из инстаграма

Меган Маркл показала завтрак / Скриншот из инстаграма

Реакция Юлии Свириденко

Поступок Меган Маркл тронул первого вице-премьер-министра и министра економики Украины Юлию Свириденко. Это именно она вручила принцу Гарри пасхальную корзину во время его визита.

Всей командой просто плачем, потому что пасочка от бабушек из Сумщины из муки с разминированных полей сейчас на столе у Меган Маркл, принца Гарри и их семьи. А рядом писанка от Оксаны Цыбух в память об Ире,

– написала Свириденко.

В пасхальной корзине, подаренной принцу Гарри, были писанки, которые сделала Оксана Цыбух – мать парамедика Ирины Цыбух, погибшей 29 мая 2024 года во время ротации на Харьковском направлении.

Меган Маркл также распространила в инстаграм-сторис фото бабушек из Сумской области, которые испекли эту паску.

Меган Маркл распространила фото бабушек, которые испекли пасху / Скриншот из инстаграма

Напомним, принц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом 10 апреля. Он встретился с ранеными украинскими бойцами в Superhumans Centre во Львове, с подростком Романом Олексивым, который пережил российский удар по Виннице в 2022 году, и с парамедиком Юлией Паевской ("Тайрой").