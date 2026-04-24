Из Дюссельдорфа и Киева: Александр Терен показал фото с принцем Гарри с разницей в три года
23 апреля принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он уже выступил на Киевском форуме по безопасности, где встретился с ветераном Александром Тереном.
Об этом главный герой 13 сезона проекта "Холостяк" сообщил на своей странице в инстаграме. Он опубликовал серию фотографий с герцогом Сассекским, сделанными с разницей в три года.
Одна из фотографий сделана во время Игр Непокоренных в 2023 году. Тогда международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основателем которых является герцог Сассекский, проходили в немецком городе Дюссельдорф. На других фотографиях принц Гарри и Александр Терен позируют на Киевском форуме по безопасности.
Разница между фото – 3 года. Когда-то мы встретились в Дюссельдорфе, где обменялись короткими фразами. Сегодня мы сидим на одной сцене и этот совместный разговор стал длиннее. Спасибо господину Гарри за Игры Непокоренных, которые в свое время "заставили" меня очень быстро пройти реабилитацию и восстановление, чтобы я больше не чувствовал себя "инвалидом",
– говорится в заметке ветерана.
Напомним, что на Играх Непокоренных 2023 Терен получил бронзовую медаль за плавание на 50 метров вольным стилем в классе ISB с результатом 50.66 секунды.
В январе 2026 года Владимир Зеленский наградил его орденом "За заслуги" III степени за достижение высоких спортивных результатов на международных спортивных соревнованиях, об этом говорится в указе Президента Украины.
Что известно о визите принца Гарри в Украину?
Принц Гарри в третий раз посещает Украину во время полномасштабного вторжения. В апреле 2025 года он приехал во Львов, а в сентябре того же года – в столицу.
В своей речи на Киевском форуме по безопасности герцог Сассекский призвал Владимира Путина закончить войну в Украине. Также он обратился к администрации Дональда Трампа с просьбой выполнять свои международные договорные обязательства и защищать границы и суверенитет нашей страны.
Во время мероприятия Гарри встретился с руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым. Они пожали друг другу руки и перекинулись несколькими словами.