"Такой взрослый": появилось новое фото принца Луи, которому сегодня исполнилось 7 лет
- Принц Луи, младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, празднует свой 7-й день рождения, и по этому случаю было опубликовано его новое фото, сделанное фотографом Джошем Шиннером.
- Под новым фото принца Луи в Instagram появились многочисленные комментарии с поздравлениями.
Сегодня, 23 апреля, младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон празднует день рождения. Принцу Луи исполнилось 7 лет.
По случаю седьмого дня рождения сына принц и принцесса Уэльские опубликовали его новую фотографию. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на их официальную страницу в инстаграме.
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Новое фото принца Луи сделал фотограф Джош Шиннер в Норфолке в начале этого месяца. Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон позирует в лесу: он сидит на пеньке и улыбается. Мальчик одет в свитер с V-образным вырезом, рубашку в клетку и джинсы. Заметно, что у него выпали передние зубы.
Поздравляем принца Луи с 7-м днем рождения!,
– говорится в подписи к фото.
Отметим, что Джош Шиннер и раньше фотографировал семью Уильяма и Кейт. В частности, является автором их рождественской открытки в 2023 году.
Комментарии под новым фото принца Луи
- "Такое милое фото, принце Луи. С днем рождения. Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем и радостью".
- "Вау, какой красивый парень. Ты так быстро взрослеешь. Отличного дня рождения".
- "Поздравляем принца Луи с днем рождения. Такая красивая картинка. Он такой взрослый и красивый".
- "С днем рождения! Надеюсь, день будет наполнен весельем".
- "Такой взрослый. С днем рождения, Принц Луи. Жду еще много дерзких выходок".
Что известно о принце Луи
- Принц Луи (полное имя Луи Артур Чарльз) – третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, шестой правнук королевы Елизаветы II, третий внук короля Чарльза III и принцессы Уэльской Дианы.
- Он занимает четвертое место в линии наследования британского престола. Перед принцем Луи в очереди стоят его отец, принц Уильям, и старшие брат и сестра – принц Джордж и принцесса Шарлотта.
- Принца Луи часто называют "королем мемов", ведь он не сдерживает своих эмоций во время официальных мероприятий, поэтому потом становится настоящей звездой социальных сетей.