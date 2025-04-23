"Такой взрослый": появилось новое фото принца Луи, которому сегодня исполнилось 7 лет

Сегодня, 23 апреля, младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон празднует день рождения. Принцу Луи исполнилось 7 лет.

По случаю седьмого дня рождения сына принц и принцесса Уэльские опубликовали его новую фотографию. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на их официальную страницу в инстаграме.

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Новое фото принца Луи сделал фотограф Джош Шиннер в Норфолке в начале этого месяца. Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон позирует в лесу: он сидит на пеньке и улыбается. Мальчик одет в свитер с V-образным вырезом, рубашку в клетку и джинсы. Заметно, что у него выпали передние зубы.

Поздравляем принца Луи с 7-м днем рождения!,

– говорится в подписи к фото.

Принц Луи празднует день рождения / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Отметим, что Джош Шиннер и раньше фотографировал семью Уильяма и Кейт. В частности, является автором их рождественской открытки в 2023 году.

Комментарии под новым фото принца Луи

"Такое милое фото, принце Луи. С днем рождения. Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем и радостью".

"Вау, какой красивый парень. Ты так быстро взрослеешь. Отличного дня рождения".

"Поздравляем принца Луи с днем рождения. Такая красивая картинка. Он такой взрослый и красивый".

"С днем рождения! Надеюсь, день будет наполнен весельем".

"Такой взрослый. С днем рождения, Принц Луи. Жду еще много дерзких выходок".

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