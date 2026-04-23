Принцу Луи – 8: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новый портрет сына

Сегодня, 23 апреля, день рождения празднует принц Луи. Кейт Миддлтон и принц Уильям не изменили традиции и по случаю праздника представили новый портрет сына.

Новое фото Луи появилось в инстаграме принца и принцессы Уэльских. Представителю британской королевской семьи исполнилось 8 лет.

Автором нового портрета принца Луи является Мэтт Портеус. Он сфотографировал мальчика на фоне побережья Корнуолла, где семья отдыхала в начале этого месяца.

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма заметно повзрослел. Он одет в синий свитер с красными и белыми вставками с молнией. Луи прислонился к металлическому ограждению, скрестил руки и широко улыбается.

С днем рождения, Луи! Сегодня 8!,

– говорится в описании под фото.

Новый портрет принца Луи / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Поскольку день рождения принца пришелся на четверг, он, вероятно, отпразднует его с друзьями в школе Ламбрук в Беркшире, где учится вместе с братом Джорджем и сестрой Шарлоттой. А вечером семья отпразднует 8-летие Луи в узком кругу в своем доме в Виндзоре, передает HELLO.

Кстати, 29 апреля принц и принцесса Уэльские будут отмечать юбилейную 15-ю годовщину свадьбы, а 11 мая принцессе Шарлотте исполнится 11 лет.

