Принцу Луи – 8: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новый портрет сына
23 апреля, 13:20
Принцу Луи – 8: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новый портрет сына

Мария Примыч
Основні тези
  • Принц Луи празднует 8-й день рождения, и по случаю праздника появился новый портрет, сделанный Мэттом Портеусом.
  • Празднование дня рождения состоится в школе Ламбрук и дома в Виндзоре в узком семейном кругу.

Сегодня, 23 апреля, день рождения празднует принц Луи. Кейт Миддлтон и принц Уильям не изменили традиции и по случаю праздника представили новый портрет сына.

Новое фото Луи появилось в инстаграме принца и принцессы Уэльских. Представителю британской королевской семьи исполнилось 8 лет.

Автором нового портрета принца Луи является Мэтт Портеус. Он сфотографировал мальчика на фоне побережья Корнуолла, где семья отдыхала в начале этого месяца.

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма заметно повзрослел. Он одет в синий свитер с красными и белыми вставками с молнией. Луи прислонился к металлическому ограждению, скрестил руки и широко улыбается.

С днем рождения, Луи! Сегодня 8!, 
– говорится в описании под фото.

Новый портрет принца Луи / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Поскольку день рождения принца пришелся на четверг, он, вероятно, отпразднует его с друзьями в школе Ламбрук в Беркшире, где учится вместе с братом Джорджем и сестрой Шарлоттой. А вечером семья отпразднует 8-летие Луи в узком кругу в своем доме в Виндзоре, передает HELLO.

Кстати, 29 апреля принц и принцесса Уэльские будут отмечать юбилейную 15-ю годовщину свадьбы, а 11 мая принцессе Шарлотте исполнится 11 лет.

Что известно о принце Луи?

  • Луи стал третьим ребенком в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Он родился 23 апреля 2018 года в больнице Святой Марии в Лондоне.

  • Луи – шестой правнук королевы Елизаветы II и третий внук короля Чарльза III. Он занимает четвертое место в очереди на британский престол.

  • Парень является любимцем поклонников королевской семьи благодаря своему дерзкому и забавному поведению на различных мероприятиях, что всегда привлекает внимание.

