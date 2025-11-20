Принц Уильям и Кейт Миддлтон поразили изысканными образами на королевском варьете
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили ежегодный Royal Variety Performance в изысканных нарядах.
- Супруги пообщались с певицей Jessie J и другими знаменитостями, а Кейт погладила собаку и познакомилась с мишкой Паддингтоном.
Вчера супруги были гостем на ежегодном Royal Variety Performance. Кейт выбрала изысканное платье, которое подчеркнуло ее изящную фигуру, а Уильям появился на публике в традиционном смокинге с бабочкой.
Объективы камер были прикованы к членам королевской семьи, ведь такой эффектный выход супругов просто не мог быть незаметным, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских.
Не пропустите Принц Гарри и Меган Маркл общаются с астрологиней из Украины, – СМИ
Очевидно, что публика ждала выхода Кейт Миддлтон, ведь жена Уильяма всегда пример утонченности и элегантности. Для Royal Variety Performance принцесса Уэльская выбрала велюровое платье темно-изумрудного цвета. Образ дополнила роскошным широким браслетом на руке, длинными серьгами и блестящим клатчем. А каблуки были в тон платью. Волосы же оставила распущенными, но сделала волнистыми. А легкий вечерний макияж дополнил общий стиль Кейт.
Черный смокинг принца и белая рубашка идеально гармонировали с образом принцессы. Мероприятие, на которое прибыли супруги, состоялось в Королевском Альберт-Голле.
Впервые принцесса Уэльская появилась на королевском варьете еще в 2014 году.
В этом году супруги пообщались с певицей Jessie J, которая летом призналась, что ей диагностировали рак груди. Кейт и Уильям встретились и с другими знаменитостями. Принцесса даже погладила собаку, которая решила прилечь, а позже еще и познакомились с мишкой Паддингтоном, который является звездой в Британии.
Принц и принцесса Уэльские на Royal Variety Performance: смотрите видео онлайн
Что такое королевское варьете (Royal Variety Performance)?
- Это ежегодное благотворительное шоу в Великобритании, где участвуют члены королевской семьи. Собранные средства идут в благотворительный фонд, а в выступлениях принимают участие известные артисты.
- Впервые подобное шоу состоялось 1 июля 1912 года как "Royal Command Performance" в присутствии короля Георга V и королевы Марии.
- Шоу транслируется поочередно телеканалами BBC и ITV.