Принц Вільям і Кейт Міддлтон вразили вишуканими образами на королівському вар'єте
- Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали щорічний Royal Variety Performance у вишуканих вбраннях.
- Подружжя поспілкувалося зі співачкою Jessie J та іншими знаменитостями, а Кейт погладила собаку і познайомилася з ведмедиком Паддінгтоном.
Учора подружжя було гостем на щорічному Royal Variety Performance. Кейт обрала вишукану сукню, яка підкреслила її витончену фігуру, а Вільям з'явився на публіці у традиційному смокінгу з метеликом.
Об'єктиви камер були прикуті до членів королівської родини, адже такий ефектний вихід подружжя просто не міг бути непомітним, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку принца та принцеси Уельських.
Не пропустіть Принц Гаррі та Меган Маркл спілкуються з астрологинею з України, – ЗМІ
Очевидно, що публіка чекала на вихід Кейт Міддлтон, адже дружина Вільяма завжди приклад витонченості та елегантності. Для Royal Variety Performance принцеса Уельська обрала велюрову сукню темно-смарагдового кольору. Образ доповнила розкішним широким браслетом на руці, довгими сережками та блискучим клатчем. А підбори були у тон сукні. Волосся ж залишила розпущеним, але зробила хвилястим. А легкий вечірній макіяж доповнив загальний стиль Кейт.
Чорний смокінг принца та біла сорочка ідеально гармоніювали з образом принцеси. Захід, на який прибуло подружжя, відбувся у Королівському Альберт-Голлі.
Вперше принцеса Уельська з'явилась на королівському вар'єте ще у 2014 році.
Цього року подружжя поспілкувалось зі співачкою Jessie J, яка влітку зізналась, що їй діагностували рак грудей. Кейт і Вільям зустрілись й з іншими знаменитостями. Принцеса навіть погладила собаку, яка вирішила прилягти, а пізніше ще й познайомились з ведмедиком Паддінгтоном, який є зіркою у Британії.
Принц і принцеса Уельські на Royal Variety Performance: дивіться відео онлайн
Що таке королівське вар'єте (Royal Variety Performance)?
- Це щорічне благодійне шоу у Великій Британії, де беруть участь члени королівської родини. Зібрані кошти йдуть до благодійного фонду, а у виступах беруть участь відомі артисти.
- Вперше подібне шоу відбулося 1 липня 1912 року як "Royal Command Performance" за присутності короля Георга V і королеви Марії.
- Шоу транслюється по черзі телеканалами BBC та ITV.