Принц Вільям і Кейт Міддлтон вразили вишуканими образами на королівському вар'єте

Учора подружжя було гостем на щорічному Royal Variety Performance. Кейт обрала вишукану сукню, яка підкреслила її витончену фігуру, а Вільям з'явився на публіці у традиційному смокінгу з метеликом.

Об'єктиви камер були прикуті до членів королівської родини, адже такий ефектний вихід подружжя просто не міг бути непомітним, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку принца та принцеси Уельських.

Очевидно, що публіка чекала на вихід Кейт Міддлтон, адже дружина Вільяма завжди приклад витонченості та елегантності. Для Royal Variety Performance принцеса Уельська обрала велюрову сукню темно-смарагдового кольору. Образ доповнила розкішним широким браслетом на руці, довгими сережками та блискучим клатчем. А підбори були у тон сукні. Волосся ж залишила розпущеним, але зробила хвилястим. А легкий вечірній макіяж доповнив загальний стиль Кейт.

Кейт Міддлтон на Royal Variety Performance / Фото Getty images

Чорний смокінг принца та біла сорочка ідеально гармоніювали з образом принцеси. Захід, на який прибуло подружжя, відбувся у Королівському Альберт-Голлі.

Вперше принцеса Уельська з'явилась на королівському вар'єте ще у 2014 році.

Цього року подружжя поспілкувалось зі співачкою Jessie J, яка влітку зізналась, що їй діагностували рак грудей. Кейт і Вільям зустрілись й з іншими знаменитостями. Принцеса навіть погладила собаку, яка вирішила прилягти, а пізніше ще й познайомились з ведмедиком Паддінгтоном, який є зіркою у Британії.

Принц і принцеса Уельські на Royal Variety Performance: дивіться відео онлайн

Що таке королівське вар'єте (Royal Variety Performance)?