Второй год подряд: принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустят пасхальную службу

Принц и принцесса Уэльские в этом году не присоединятся к королю Чарльзу III и Камилле на пасхальной службе. У королевской семьи появились другие планы на праздничные дни.

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла 20 апреля посетят пасхальную службу с членами монаршей семьи. Однако в часовне Святого Георгия не будет принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пишет Show 24 со ссылкой на The Mirror.

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Принц и принцесса Уэльские вместо этого проведут праздничные выходные вместе с детьми в загородном поместье в Норфолке. 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта, 6-летний принц Луи и их родители хотят "насладиться временем в кругу семьи на Пасху".

Скоро дети вернутся в школу, поэтому королевская семья решила провести как можно больше времени вместе. Король согласился на это решение сына и невестки. Вероятно, на службе к нему присоединятся принцесса Анна с мужем, а также герцог и герцогиня Эдинбургские.

К слову, прошлом году принца Уильяма и Кейт Миддлтон тоже не было на пасхальной службе. Тогда прошло несколько недель после того, как принцесса Уэльская объявила, что лечится от рака.

Сейчас же Кейт Миддлтон гораздо чаще выходит в свет и посещает важные мероприятия. Недавно принцесса показалась на прогулке на природе. Она посетила Озерный край и встретилась с молодыми скаутами в повседневном образе.