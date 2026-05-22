Мы без нее не справились бы, – принц Уильям эмоционально высказался о выздоровлении Кейт Миддлтон

Принц Уильям поделился теплыми словами о своей жене, Кейт Миддлтон. Он впервые за долгое время прокомментировал, как принцесса восстанавливается после борьбы с раком.

В пятницу, 22 мая, принц Уильям дал редкое интервью в программе британского радиошоу Heart Breakfast. Он рассказал о том, как гордится женой.

Она – замечательная мама, замечательная жена, и, честно говоря, наша семья просто не справилась бы без нее, поэтому она просто невероятная и замечательная,

– сказал сын Чарльза III.

Принц Уильям признался, что испытывает гордость за жену. Ведь недавно она впервые за долгое время совершила визит за границу.

"Она была просто невероятной. За последние несколько лет ей пришлось пережить многое. И так, она очень ждала эту поездку в Италию. Поэтому я очень рад, что все прошло так хорошо", – отметил принц Уильям.

Принц Уэльский добавил, что такие поездки довольно изнурительные. Поэтому они следят за тем, чтобы принцесса восстанавливалась и отдыхала. По его словам, сейчас Кейт Миддлтон "в хорошей форме".

Поборола ли Кейт Миддлтон рак?

В марте 2024 года жена принца Уильяма публично сообщила, что у нее обнаружили рак. Семья не вдавалась в детали. После операции, которую Кейт Миддлтон перенесла ранее, принцесса начала курс профилактической химиотерапии.

Из-за лечения принцесса Уэльская на длительный период отказалась от выполнения королевских обязанностей и почти не появлялась на публике.

В сентябре 2024 года королевская семья сообщила, что Кейт завершила курс лечения. Уже в январе 2025 принцесса объявила, что рак находится на стадии ремиссии. Она постепенно начала возвращаться к поездкам и публичным выходам.

В мае этого года принцесса Уэльская впервые за несколько лет отправилась за границу – она посетила Италию.