За несколько недель до 23-летия: от редкой болезни умер принц Фредерик Люксембургский

Принц Фредерик Люксембургский, младший сын принца Роберта Люксембургского и принцессы Жюли Нассауской, умер 1 марта в возрасте 22 лет. Он имел редкое генетическое заболевание – митохондриальную дисфункцию.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт организации POLG Foundation, которую основал Фредерик, чтобы найти лекарство от болезни в 2022 году.

Вас также может заинтересовать Меган Маркл поделилась редким фото принца Гарри с дочерью Лилибет

О смерти принца известили представителей королевской семьи Люксембурга. Его родители рассказали, что незадолго до смерти Фредерик собрал всех близких в своей комнате, чтобы лично попрощаться с ними.

Как говорят его братья, сестры и большинство тех, кто когда-либо встречался с ним: "Фредерик – самый сильный человек, которого мы знаем!" Он отважно боролся со своей болезнью до самого конца. Его непреодолимая жажда жизни вела его через самые тяжелые физические и психические испытания,

– отметил принц Роберт Люксембургский.

Принца Фредерик / Фото с сайта организации POLG Foundation

Что известно о принце Фредерике Люксембургском

Он родился 18 марта 2002 года и был одним из трех детей в семье. Его отец, принц Роберт, является двоюродным братом правящего герцога Люксембурга Анри.

Заболевание принца диагностировали, когда ему исполнилось 14 лет. Митохондриальная дисфункция – это группа генетических заболеваний, которые вызывают дефицит энергии в клетках и могут поражать различные органы, включая мозг, нервы, мышцы, почки, сердце, печень и другие.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким принца Фредерика Люксембургского.

Напомним, 1 марта также стало известно, что умер Джин Гекман и его жена Бетси Аркава.