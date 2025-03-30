"Угроза репутации принца": Гарри обвинили в преследованиях и издевательствах
- Принца Гарри обвинили в преследованиях и издевательствах.
- Это произошло в связи с конфликтом вокруг благотворительной организации Sentebale.
Принц Гарри, сын короля Великобритании Чарльза III, стал участником громкого конфликта вокруг благотворительной организации Sentebale, соучредителем которой он является. Руководитель организации Софи Чандаука публично обвинила принца в "преследованиях и издевательствах".
Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Sky News.
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Дело в том, что на днях принц Гарри и его партнер по основанию Sentebale принц Сейисо объявили о своем решении покинуть организацию. По их словам, это вынужденный шаг "в знак солидарности" с советом опекунов, которые ранее подали в отставку из-за противоречий с Чандаукой.
В ответ на это Софи Чандаука выдвинула серьезные обвинения против принца Гарри, утверждая, что он распространил "вредную информацию", которая негативно повлияла на репутацию организации и ее 540 работников.
Принц позволил обнародовать вредную новость, не предупредив ни меня, ни исполнительного директора. Можете только представить, какое влияние это нападение оказало на меня и всех сотрудников Sentebale и их семьи. Это настоящий пример масштабных преследований и издевательств,
– заявила Чандаука.
Конфликт, как сообщают источники, возник после решения главы организации передать все полномочия по принятию решений лидерам в Южной Африке. Принц Гарри якобы просил Чандауку уйти в отставку, но она отказалась и подала в суд, чтобы сохранить свою должность.
Стоит отметить, что бывшие участники организации и инсайдеры опровергают обвинения Софи, называя их безосновательными и такими, что намеренно вредят репутации принца. В частности, Келелло Леротоли, бывшее доверенное лицо организации, категорически отрицает любые проявления неуважения или издевательств со стороны принца во время встреч.
Что известно о благотворительной организации Sentebale
Она была основана в 2006 году. Sentebale специализируется на поддержке детей и молодежи Южной Африки, живущих с ВИЧ и СПИДом.
Напомним, на днях Меган Маркл показала, как выглядят ее дети от принца Гарри.