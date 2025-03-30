"Угроза репутации принца": Гарри обвинили в преследованиях и издевательствах

Принц Гарри, сын короля Великобритании Чарльза III, стал участником громкого конфликта вокруг благотворительной организации Sentebale, соучредителем которой он является. Руководитель организации Софи Чандаука публично обвинила принца в "преследованиях и издевательствах".

Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Sky News.

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Дело в том, что на днях принц Гарри и его партнер по основанию Sentebale принц Сейисо объявили о своем решении покинуть организацию. По их словам, это вынужденный шаг "в знак солидарности" с советом опекунов, которые ранее подали в отставку из-за противоречий с Чандаукой.

В ответ на это Софи Чандаука выдвинула серьезные обвинения против принца Гарри, утверждая, что он распространил "вредную информацию", которая негативно повлияла на репутацию организации и ее 540 работников.

Принц позволил обнародовать вредную новость, не предупредив ни меня, ни исполнительного директора. Можете только представить, какое влияние это нападение оказало на меня и всех сотрудников Sentebale и их семьи. Это настоящий пример масштабных преследований и издевательств,

– заявила Чандаука.

Конфликт, как сообщают источники, возник после решения главы организации передать все полномочия по принятию решений лидерам в Южной Африке. Принц Гарри якобы просил Чандауку уйти в отставку, но она отказалась и подала в суд, чтобы сохранить свою должность.

Стоит отметить, что бывшие участники организации и инсайдеры опровергают обвинения Софи, называя их безосновательными и такими, что намеренно вредят репутации принца. В частности, Келелло Леротоли, бывшее доверенное лицо организации, категорически отрицает любые проявления неуважения или издевательств со стороны принца во время встреч.

Что известно о благотворительной организации Sentebale

Она была основана в 2006 году. Sentebale специализируется на поддержке детей и молодежи Южной Африки, живущих с ВИЧ и СПИДом.

Напомним, на днях Меган Маркл показала, как выглядят ее дети от принца Гарри.