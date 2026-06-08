Принцесса Анна пришла на свадьбу сына в шляпе, которой более 45 лет

6 июня сын принцессы Анны и Марка Филлипса, Питер Филлипс, женился на детской медсестре Гарриет Сперлинг.

На свадьбе его мама снова продемонстрировала свою любовь к вещам с многолетней историей. На это обратило внимание издание The Telegraph.

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Для празднования принцесса Анна выбрала желтую широкополую шляпу с декоративным бантом, которая уже появлялась в ее образах более 45 лет назад. В частности, этот аксессуар Ее Высочество носила на крестинах дочери Зары в 1981 году.

Для контекста! Принцесса Анна – единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа. От первого брака с Марком Филлипсом она имеет двоих детей – Питера Филлипса и Зару Тиндалл. Сейчас Ее Высочество находится в отношениях с Тимоти Лоуренсом.

Шляпу принцесса Анна соединила с платьем с цветочным принтом, которое также носила еще в 1986 году.

Образ дополнили удлиненный желтый жакет, легкая накидка-шарф, сумка, перчатки и украшения.

Свадьба единственного сына принцессы Анны: что известно

Питер Филлипс и Гарриет Сперлинг обручились на закрытой церемонии в церкви Всех Святых в Кэмбли.

Пара начала встречаться в 2024 году. О помолвке Филлипс и Сперлинг объявили в августе прошлого года.

Известно, что для обоих это не первый брак. В период с 2008 по 2021 год сын принцессы Анны был женат на Отем Келли. У них есть две дочери – Саванна и Айла. Гарриет Сперлинг ранее также была в браке с Антонио Сент-Джоном Сперлингом, от которого имеет дочь Джорджину.

На свадьбе среди гостей были король Чарльз III, королева Камилла, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Эдвард, его жена Софи и другие члены королевской семьи.